Animali | cane impiccato a Bovalino RC nel Venerdì Santo | “servono pene più severe”

Francia : nasce il codice giuridico per Animali. Un maiale sarà meno infelice di non essere nato cane : In Francia è stato appena pubblicato il primo codice giuridico dei diritti degli animali d’Europa. Si tratta di una prima pubblicazione che speriamo sia da esempio per tutti gli altri paesi, Italia inclusa. In più di mille pagine è stata raccolta tutta la legislazione in vigore riguardante gli animali. Un lavoro che ha coinvolto un team di specialisti nel diritto degli animali e la Fondation 30million d’amis. Si tratta di un codice privato, che ...

Animali - studio : parlare col cane migliora il rapporto con il nostro amico quattrozampe : I discorsi che si intrattengono con il proprio cane sono importanti per instaurare un rapporto con lui: gli scienziati dell’Università di York hanno scoperto che il modo in cui parliamo con i nostri amici a quattro zampe è davvero importante, in modo simile a come avviene per i bambini. Gli esperimenti di interazione vocale (pubblicati su “Animal Cognition”) tra cani adulti e umani hanno evidenziato che il cosiddetto ...