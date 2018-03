Ancora soldi per il settore vitinicolo Pan | ' Ulteriori risorse a disposizione delle

'Marco Ferri cerca donne con i soldi'. Aida Nizar fa uno 'show' e attacca Ancora il naufrago : 'Sono nata per essere qui con te. Dove sta la mia telecamera? La mia personalità è fatta per l'Italia'. Entrata dirompente quella di Aida Nizar a Domenica Live. Più che al ruolo di ospite, la star ...

Carmen Di Pietro senza vergogna : quanti soldi intasca Ancora per aver sposato l'anziano : La showgirl Carmen Di Pietro non conosce vergogna . senza ritegno, racconta che ogni mese percepisce la pensione di reversibilità del marito e giornalista Sandro Paternostro, 3 milioni di euro netti. E ...

Elezioni - perché dopo decenni di ‘fregature’ crediamo Ancora alle promesse da quattro soldi : di Francesco D’Alfonso Più ci avviciniamo alle Elezioni e più i politici le sparano grosse quanto a promesse elettorali. Nelle prossime settimane ci diranno addirittura che, se li votiamo, ci regaleranno un “Paese nuovo”. Beh, in effetti forse è meglio di no. Questo lo hanno già fatto: grazie alla loro operosa attività, ogni anno centinaia di migliaia di italiani se ne vanno dall’Italia in cerca di miglior fortuna. Meglio non sbilanciarsi ...