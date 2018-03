Anche la sinistra ora lo ammette | gli stranieri non salvano il Paese

Governo : Di Maio vede convergenze Anche a sinistra. Salvini : 'Dialogo con tutti - subalterni a nessuno' : Le consultazioni inizieranno mercoledì e dureranno solo due giorni. Intanto i Cinquestelle fanno incetta di incarichi. Il Pd, a cui va solo una vicepresidenza, diserta gli incontri e accusa: è un ...

Schede biAnche per elezioni presidenti Camera e Senato - Napolitano : 'Bocciata l'autoesaltazione del centrosinistra' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...

AOSTA - AMPUTAZIONE MANO E PIEDI PER ZANDA/ L'ironman sardo sarà operato Anche alla mano sinistra - ma non ora : AOSTA, AMPUTAZIONE mano e PIEDI per ZANDA: L'ironman sardo operato per ore. La compagna Giovanna Caria svela alcuni particolari, l'atleta avrà a disposizione arti bionici.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:58:00 GMT)

NeAnche dopo il crollo del Muro e Tangentopoli la sinistra era caduta così in basso : Per trovare un risultato peggiore, dicono gli esperti di dati e statistiche elettorali, occorre tornare indietro di oltre un secolo. Elezioni Politiche del 1913 . Quando l'allora Partito Socialista si ...

La crisi della sinistra europea - perso Anche il bastione Italia : L'emorragia a sinistra ha messo in crisi anche i socialisti spagnoli, con il loro leader, Pedro Sanchez, persosi nella lunga crisi politica spagnola. Il suo Psoe, dopo i deludenti risultati alle ...

Addio sinistra. Non ci mAncherai : Vi do un'anteprima assoluta. Il centro-sinistra è finito, bocciato dalle urne. Otto italiani su dieci non vogliono questo governo, il centrosinistra e i partiti che lo sostengono. Sei su otto hanno ...

Anche il sostegno di Enrico Letta per il Centrosinistra di Gentiloni : Mi auguro che dal voto esca rafforzato Paolo Gentiloni e la coalizione che lo sostiene. Lo dice l'ex premier affermando di pensare in chiave italiana ed europea. Anche Renzi spinge sulla squadra di ...

Corruzione : otto arresti in Sicilia - Anche il sindaco del centrosinistra di Acireale : L'operazione della Gdf, denominata "Sibilla" e iniziata nel 2017, ha portato alla luce 4 diversi episodi di Corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica. In uno risulta coinvolto ...

Centrosinistra diviso Anche a Londra : birretta vs spritz : Ormai manca meno di un mese alle elezioni politiche in Italia. E anche qui a Londra, dove nelle prossime due settimane dovrebbero arrivare nelle case degli italiani iscritti all'AIRE le schede elettorali, assieme ai fiori e ai cioccolatini di San Valentino, ci si trova nel bel mezzo di una campagna elettorale.Le due date fondamentali per la sinistra italiana a Londra sono state il 3 e il 6 febbraio.Nella prima c'è stata la presentazione ...

I sondaggisti e l’effetto sulle urne : “Ora ha paura degli immigrati Anche chi vota centrosinistra” : Uno studio realizzato da Ixè spiega molto bene perché Silvio Berlusconi, dopo i tragici fatti di Macerata, abbia deciso di mettersi a traino di Matteo Salvini nel fronte anti-immigrazione. Si tratta di una ricerca che non sonda le intenzioni di voto, ma solo gli atteggiamenti verso l’immigrazione. Da questo studio emerge come tra i giovani italiani...

Elezioni 2018 - c'è Anche Civica Popolare : 'Noi nel centrosinistra - la Lega è pericolosa per l'Italia' : ... che ha dato i natali a Galileo Galilei, venga messa in discussione la scienza e si dia ascolto a bufale e complottisti'. E poi c'è la questione dell'alleanza con il Pd. In Umbria si è consumato lo ...

Nba - Larry Bird fenomeno Anche con la sinistra : il 14 febbraio 1986. I Celtics stanno per scendere in campo contro i Trail Blazers, nel bel mezzo di un road trip che li avrebbe tenui lontani da Boston per 9 partite. In un momento molto impegnativo ...

Anche in Calabria le liste di Sinistra Rivoluzionaria : ... il dramma del lavoro, il dominio mafioso e massonico, il degrado ambientale e territoriale, il collasso dei servizi a partire da scuola e sanità, l'attacco alle pensioni e al mondo giovanile sono ...