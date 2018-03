Amore | 27 lezioni che si imparano dopo i 30 anni

vanityfair

(Di sabato 31 marzo 2018) Per molte donne i trent’sono il famigerato giro di boa perché sanciscono, molto più dei venti, l’ingresso nell’età adulta. La carriera, a questa età inizia a consolidarsi e si fanno passi avanti nei ruoli da assumere all’interno dell’azienda, qualcuna comincia a metter su famiglia, molte sono più consapevoli in fatto di sesso, sicure di quello che vogliono sotto le lenzuola, e ancor più di ciò che non vogliono. Avere trent’significa avere alle spalle anche almeno diecidi rapporti con l’altro sesso, fatti di incontri casuali, storie serie, notti calienti e appuntamenti da dimenticare. Tutto questo bagaglio d’esperienza deve avervi insegnato qualcosa in fatto di relazioni: ecco nella gallery le 27che avete imparato (o avreste dovuto) sull’finora, consolidate dalla maturità che avete raggiunto. LEGGI ANCHE10 cose che distinguono le 20enni dalle ...