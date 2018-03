Amici - gli allievi al serale. L'inaspettata decisione di Maria De Filippi : Meno male che ci pensa Maria. A una settimana dall'inizio del serale di Amici i professori non riescono a trovare la quadra e decidere a maggioranza chi si merita la presenza alla prima serata. Maria De Filippi decide di far entrare tutti i ragazzi che hanno avuto almeno due preferenze da parte dei docenti. Il primo a entrare è Biondo. Dopo ever chiesto al cantante perché dovrebbe ottenere una magliatta verde la De Filippi annuncia ...

Amici 17 Serale 2018/ Diretta : squadra bianca e blu e commissioni - maglia verde per Irama : Amici 17, Serale 2018 Diretta pomeridiano 31 marzo: allievi ammessi, divisioni in squadre, commissione interna ed esterna ed ingresso nelle casette. Eliminati Luca Vismara e Orion Pico.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Malore in vacanza con gli Amici - Enrico Grespan muore a 36 anni : Un Malore in vacanza, così è morto Enrico Grespan, orignario di Vascon di Carbonera, nel Trevigiano. Malore in Sardegna Il 36enne soggiornava in un bed and breakfast non lontano da...

In vacanza dagli Amici in Sardegna : Enrico - 36 anni - muore nel sonno : Enrico Grespan, di Vascon di Carbonera, in provincia di Treviso, in questi questi giorni si trovava ad Oristano per una breve vacanza con alcuni amici. A trovarlo senza vita, la proprietaria del b&b dove soggiornava.Continua a leggere

Tragica vacanza dagli Amici in Sardegna : Enrico - 36 anni - trovato morto nel sonno : Terribile lutto per la comunità di Carbonera (Treviso): è morto, in circostanze poco chiare, Enrico Grespan, 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale...

Vacanza dagli Amici in Sardegna : Enrico 36 anni - trovato morto nel sonno : Terribile lutto per la comunità di Carbonera , Treviso, : è morto, in circostanze poco chiare, Enrico Grespan , 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale dell'azienda di famiglia,...

Vacanza dagli Amici in Sardegna : Enrico 36 anni - trovato morto nel sonno : Terribile lutto per la comunità di Carbonera , Treviso, : è morto, in circostanze poco chiare, Enrico Grespan , 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale dell'azienda di famiglia,...

Amici 17 – Diciassettesima puntata del 31 marzo 2018 – Gli ammessi al Serale - le squadre e la commissione esterna. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, giunge oggi al diciassettesimo e ultimo appuntamento prima del fatidico Serale. Iniziato alla fine dello scorso novembre, tra sfide, esami e lezioni, conosceremo quest’oggi la lista dei dodici nomi che prenderanno parte alle prime serate del talent show targato Canale 5. Come già sappiamo, il Serale di quest’anno avrà la direzione artistica di Luca Tommassini, per ...

Amici - ecco gli studenti ammessi al serale e la composizione della Squadra Bianca e di quella Blu : ROMA - Il 7 aprile Maria De Filippi darà il via, su Canale 5, al rinnovato serale di ' Amici ', seguito da Leggo.it . Per via delle feste di Pasqua la puntata è stata registrata e la conduttrice ha ...

Amici - ecco gli studenti ammessi al serale e la composizione della Squadra Bianca e di quella Blu : ROMA - Il 7 aprile Maria De Filippi darà il via, su Canale 5, al rinnovato serale di ' Amici ', seguito da Leggo.it . Per via delle feste di Pasqua la puntata è stata registrata e la conduttrice ha ...

Amici 2018 : svelati gli altri tre nomi della giuria esterna del Serale : Amici 2018: svelati i tre nomi della giuria esterna per il Serale. A dover giudicare i talenti nel ballo e nel canto arrivano Alessandra Amoroso, Marco Bocci ed Ermal Meta. Amici 2018: Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Bocci al Serale come commissari Ormai manca davvero poco all’inizio del Serale di Amici, la scuola del talento di Maria De Filippi che entrerà nelle nostre case a partire da sabato 7 aprile in prime time su canale 5. Nello scorso ...

Auguri di Buona Pasqua 2018 : frasi - immagini - video per colleghi - Amici - mamma - papà - figli : I migliori esempi di Auguri di Buona Pasqua per colleghi, amici, mamma, papà, figli: esempi e frasi da cui prendere spunto

Amici 2018 : gli allievi ammessi al Serale : Amici 2018 Il dado è tratto. Amici 2018 ha scelto gli allievi che da sabato 7 aprile, in prima serata su Canale 5, saranno protagonisti del nuovo Serale. Ecco chi sono gli ammessi all’ultima fase di questa diciassettesima edizione del talent. Amici 2018: 14 allievi ammessi al Serale Oggi pomeriggio è stato registrato l’ultimo speciale pomeridiano di Amici, che sarà trasmesso regolarmente nel sabato di Pasqua a partire dalle 14.10. ...

“Ecco come spiare Amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...