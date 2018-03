Amici 17 | Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi | «Lo chiamavo ufficiale e gentiluomo»

Fabrizio Frizzi - Rita Dalla Chiesa ad Amici : 'Lo chiamavo 'Ufficiale gentiluomo'' : Aveva questo sogno ed è sempre stato una mosca bianca nel nostro mondo. Io lo chiamavo 'Ufficiale gentiluomo' per la correttezza e il rispetto che aveva nel rapportarsi con gli altri. Ha avuto una ...

Amici 17 - Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi (video) : Non dev'essere stato semplice per Rita Dalla Chiesa entrare nello studio di Amici 17, nella puntata trasmessa sabato 31 marzo su Canale 5, per raccontare il suo ricordo di Fabrizio Frizzi. Ma la conduttrice, che ha sempre fatto della sensibilità il suo tratto distintivo, lo ha fatto senza finta retorica, ma con tanto affetto. Un modo per far "arrivare" il suo ex marito e grande amico anche a chi è anagraficamente più giovane e magari ha ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata pomeridiana di sabato 31 marzo. Registrata a Roma nella giornata di giovedì 29 marzo, l'ultimo speciale del sabato prima del serale va in onda oggi su Canale 5 dalle ore 14.10. Lo speciale si apre con il ricordo commosso di Rita Dalla Chiesa che racconta Fabrizio Frizzi ai ragazzi di Amici di Maria De Filippi.

