Allegri al Cuadrado e la Juventus batte il Milan | +4 sul Napoli

Juventus - Allegri/ “Torna Cuadrado - ma si accomoda in panchina. Il mio futuro? Qui..." : Juventus, parla Allegri: “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Juventus-Milan - Allegri : “Attenzione - Milan avversario tosto. Gioca Chiellini. Su Cuadrado e Bernardeschi…” : Juventus-Milan, Allegri- Massimiliano Allegri, alla vigilia del delicatissimo match contro il Milan, ha fatto il punto della situazione, facendo riferimento all’imminente big match di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico bianconero ha imposto un unico pensiero: “Pensare solo ed esclusivamente al Milan”. “UN PENSIERO A LIVORNO E MONDONICO…” Allegri ha esordito facendo le […] L'articolo ...

Juve - Cuadrado rivede il campo : è lui l'arma in più di Allegri : l'arma in più per il finale di stagione della Juventus potrebbe essere Juan Cuadrado, di nuovo in campo a Vinovo dopo l'intervento chirurgico per sconfiggere la pubalgia. Allegri lo aspetta, ma senza ...

Sorpresa Juventus : Allegri ritrova Cuadrado : TORINO - In attesa del rientro dei nazionali Massimiliano Allegri può intanto godersi una buona notizia, perché dopo aver riabbracciato Mandzukic - rientrato in anticipo dagli impegni statunitensi ...

Ansia Allegri per gli infortuni : esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale : Ansia Allegri per gli infortuni: esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale Ha sempre mantenuto la barra dritta. Non si è mai lamentato per alcuna assenza. Adesso, però, con un finale di stagione da fuoco da affrontare, sia per il doppio confronto con il Real in Champions sia per l’attacco del Napoli in campionato, Massimiliano […] L'articolo Ansia Allegri per gli infortuni: esami per Chiellini e Cuadrado in Nazionale proviene da ...

Juve - Allegri : 'Il rigore doveva tirarlo Dybala. In Champions voglio evitare il Real Madrid. Su Cuadrado...' : Max Allegri , allenatore della Juventus , parla ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese: 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il ...

Probabili formazioni / Atalanta Juventus : quote - le ultime novità live. Allegri senza Dybala e Cuadrado : Probabili formazioni Atalanta Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Bergamo nell'andata della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:51:00 GMT)

Juventus - Allegri : “Sostituire Cuadrado? Siamo a posto così” : Massimiliano Allegri ha terminato da poco la conferenza stampa pre-Coppa Italia: la sua Juventus, infatti, domani serà affronterà l’Atalanta nell’andata delle semifinali di questa competizione. Questa è stata l’occasione adatta per fare il punto relativamente ad alcune questioni piuttosto spinose, come gli errori arbitrali, il VAR, lo Scudetto, il mercato e molto altro ancora. Per quanto riguarda le sviste arbitrali ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Allegri fa il punto : anche senza Cuadrado andiamo bene così (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa affermando che la rosa è al completo nel reparto offensivo(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Juventus - Allegri in conferenza : la replica ad Higuain - le polemiche sul Var - la situazione di Cuadrado e l’ipotesi turnover : Archiviata la vittoria di Verona contro il Chievo, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di andata. Il primo round si giocherà a Bergamo. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa replicando subito a quando detto da Higuain: “Ha ragione ha dire che se sta vicino alla porta segna di più. Ha da migliorare le condizioni generali. E’ sempre ...

Allegri : forse intervento per Cuadrado | Buffon è il nostro titolare : Allegri: forse intervento per Cuadrado | Buffon è il nostro titolare “Gigi tornerà in Coppa Italia. Cuadrado? forse si deve operare” Continua a leggere L'articolo Allegri: forse intervento per Cuadrado | Buffon è il nostro titolare sembra essere il primo su NewsGo.

Juventus - Allegri / “Troppe chiacchiere - Napoli bello e vincente - Buffon deciderà cosa fare - Cuadrado…” : Juventus, conferenza di Allegri: “Troppe chiacchiere, Napoli bello e vincente, Buffon deciderà cosa fare, Cuadrado…”. Il Conte Max ha parlato in vista del match con il Chievo(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:17:00 GMT)

Chievo-Juventus - Allegri : “Buffon convocato ma non giocherà. Cuadrado? Forse si opera” : Chievo-Juventus, Allegri: “Buffon convocato ma non giocherà. Cuadrado? Forse si opera” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus, Allegri – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani sfiderà nell’anticipo della 23a giornata il Chievo. La partita si disputerà allo stadio “Bentegodi” di Verona: calcio ...

Juventus - Allegri : Cuadrado rischia l'operazione. Buffon titolare da martedì : ROMA - ' Buffon gioca martedì a Bergamo, domani sarà in gruppo ma è appena rientrato, troppo presto per giocare. Ora deve pensare a rientrare al meglio e fare una grande stagione, da martedì riprende ...