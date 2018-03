: Alitalia: Calenda, spazi per vendita - AssBusi : Alitalia: Calenda, spazi per vendita - MediasetTgcom24 : Alitalia, Calenda: acquirenti hanno rallentato, ma spazi per vendita #Alitalia -

Ladiè stata rallentata dalla situazione politica, ma gli "" ci sono. A precisarlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo, rispondendo su Twitter a chi gli chiedeva se avesse qualche autocritica da fare per il fatto che non siano stati rispettati i suoi piani e chenon sia stata venduta. Il ministro ha poi concluso: "La nazionalizzazione non elimina il problema industriale. Liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei".(Di sabato 31 marzo 2018)