Alitalia | Calenda | ' Gli acquirenti hanno rallentato ma gli spazi per la vendita ci sono'

Alitalia - Calenda : acquirenti hanno rallentato - ma spazi per vendita : "I commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Gli acquirenti hanno rallentato per la situazione politica, ma gli spazi ci sono". E' quanto afferma il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando dei piani di cedere la compagnia aerea e ribadendo che "la nazionalizzazione non elimina il problema industriale, la liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei".

Embraco - Calenda : "Fondo anti delocalizzazione - Alitalia venduta dopo il voto" : Alitalia sarà venduta, anche se per un'offerta concreta bisognerà aspettare marzo. A dirlo è Carlo Calenda , secondo cui la trattativa è solo 'congelata' in vista delle elezioni politiche. 'Questa ...

Embraco - Calenda : Fondo anti delocalizzazione - Alitalia venduta dopo il voto : Alitalia sarà venduta, anche se per un'offerta concreta bisognerà aspettare marzo. A dirlo è Carlo Calenda, secondo cui la trattativa è solo "congelata" in vista delle elezioni politiche. "Questa cosa che Alitalia e Ilva sono state messe sotto il tappeto è destituita di ogni fondamento", dice il ministro per lo Sviluppo economico a Radio Anch'io su RadioUno, "Alitalia oggi ha una gestione ...

Alitalia : Calenda - qualche settimana in più ma non è questione sotto tappeto : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Il dossier della vendita di Alitalia non è stato messo sotto il tappeto in attesa delle elezioni: questa idea, infatti, “è destituita di ogni fondamento”. Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Radiouno. “Alitalia ha oggi una gestione migliorata e non ha toccato un euro del prestito ponte dello Stato”, ha ...