Alitalia - Calenda : spazi per vendita : 11.30 La vendita di Alitalia è stata rallentata dalla situazione politica, ma gli "spazi" ci sono. A precisarlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, rispondendo su Twitter a chi gli chiedeva se avesse qualche autocritica da fare per il fatto che ...

Alitalia - Calenda : acquirenti hanno rallentato - ma spazi per vendita : "I commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Gli acquirenti hanno rallentato per la situazione politica, ma gli spazi ci sono". E' quanto afferma il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando dei piani di cedere la compagnia aerea e ribadendo che "la nazionalizzazione non elimina il problema industriale, la liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei".

Alitalia - Calenda : spazi per vendita : 11.30 La vendita di Alitalia è stata rallentata dalla situazione politica, ma gli "spazi" ci sono. A precisarlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, rispondendo su Twitter a chi gli chiedeva se avesse qualche autocritica da fare per il fatto che non siano stati rispettati i suoi piani e che Alitalia non sia stata venduta. Il ministro ha poi concluso: "La nazionalizzazione non elimina il problema industriale. Liquidazione vuol ...

Alitalia : Calenda - spazi per vendita : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "Commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma spazi ci sono". Così il ministro dello sviluppo economico Carlo ...

Embraco - Calenda : "Fondo anti delocalizzazione - Alitalia venduta dopo il voto" : Alitalia sarà venduta, anche se per un'offerta concreta bisognerà aspettare marzo. A dirlo è Carlo Calenda , secondo cui la trattativa è solo 'congelata' in vista delle elezioni politiche. 'Questa ...

Embraco - Calenda : Fondo anti delocalizzazione - Alitalia venduta dopo il voto : Alitalia sarà venduta, anche se per un'offerta concreta bisognerà aspettare marzo. A dirlo è Carlo Calenda, secondo cui la trattativa è solo "congelata" in vista delle elezioni politiche. "Questa cosa che Alitalia e Ilva sono state messe sotto il tappeto è destituita di ogni fondamento", dice il ministro per lo Sviluppo economico a Radio Anch'io su RadioUno, "Alitalia oggi ha una gestione ...

Alitalia : Calenda - qualche settimana in più ma non è questione sotto tappeto : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Il dossier della vendita di Alitalia non è stato messo sotto il tappeto in attesa delle elezioni: questa idea, infatti, “è destituita di ogni fondamento”. Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Radiouno. “Alitalia ha oggi una gestione migliorata e non ha toccato un euro del prestito ponte dello Stato”, ha ...

Usb su Alitalia : la realtà smentisce Calenda - la compagnia sia nazionalizzata e non venduta : Teleborsa, - Per Alitalia non rimarrebbe altro che la nazionalizzazione, non la vendita, poiché le cose non andrebbero male. Queste sono almeno le conclusioni e le richieste dell'Usb. Secondo il ...

Alitalia - l’ex vicepresidente dell’Iri : “Calenda prende e perde tempo. A caro prezzo per tutti - tranne la politica” : L’allungamento del prestito ponte dell’Alitalia è stato solo un modo per scavallare le elezioni. Il ministro Carlo Calenda sa bene che non c’è nessuna possibilità di salvare l’ex compagnia di bandiera, ma ha voluto guadagnare tempo per evitare che il caso deflagrasse in campagna elettorale. Con il risultato che la strategia del ministero dello Sviluppo economico renderà più caro il conto per le casse pubbliche. E’ ...

Alitalia - Calenda : 'Soluzione rinviata dopo il voto. Acquirenti aspettano risultato elettorale' : Così il ministro dello Sviluppo a margine del tavolo sull'automotive. Nessun commento, invece, sulla cordata a 4: Air France, Easyjet, Delta e Cerberus - Slitterà sicuramente a dopo le elezioni la ...

Alitalia - Calenda : "Nessuna soluzione prima del voto" : "Non commento sulle cordate", ha detto il ministro. "Le preferenze ci sono sulla base dei contenuti, ma non sono ancora sufficientemente definiti per prendere una decisione"

Alitalia - Calenda : “I pretendenti vogliono aspettare le elezioni”. Air France : “Non è detto che entriamo nel capitale” : Come da copione, la vendita di Alitalia slitta a dopo il voto. “I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti vogliono aspettare che ci siano le elezioni”, ha ufficializzato il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. Nessun commento sulla presunta cordata a quattro Air France–Delta–Easyjet–Cerberus. A parlare è stato in compenso il direttore ...

Alitalia - slitta tutto a dopo le elezioni. Calenda : 'Nessuna soluzione prima del voto' : 'I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti di Alitalia vogliono aspettare che ci siano le elezioni'. Lo ha detto il ministro ...

Alitalia - slitta tutto a dopo le elezioni. Calenda : 'Nessuna soluzione prima del voto' : 'I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti di Alitalia vogliono aspettare che ci siano le elezioni'. Lo ha detto il ministro ...