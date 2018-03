Alexis Sanchez sbaglia il… parcheggio | multa per il calciatore dello United

Alexis Sanchez nel mirino del fisco spagnolo : patteggiati 16 mesi per evasione fiscale : Il cileno eviterà il carcere, pagando inoltre una multa da 600mila euro L'articolo Alexis Sanchez nel mirino del fisco spagnolo: patteggiati 16 mesi per evasione fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Alexis Sanchez” : le soluzioni! : EA Sports ha attivato una Sfida Creazione Rosa dedicata ad Alexis Sanchez, uno dei protagonisti della sessione invernale del calciomercato che ha ricevuto in queste ore in Fifa 18 una card “Ones to Watch” invernale Ecco i requisiti, i premi e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 24 ore e che consente […] L'articolo Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Alexis Sanchez”: le soluzioni! sembra essere il primo ...

Guai in vista per Alexis Sanchez : Guai in vista per Alexis Sanchez, appena trasferitosi dall'Arsenal al Manchester United. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese 'The Telegraph, e' stata aperta un'indagine, per violazione delle ...

UFFICIALE : Alexis Sanchez al Manchester United : Ora è UFFICIALE: Sanchez è un nuovo attaccante del Manchester United, Mkhitaryan va all’Arsenal. L’ufficialità del passaggio di Alexis Sanchez al Manchester United è arrivata. L’attaccante ventinovenne cileno passa quindi a titolo definitivo ai Red Devils, mentre all’Arsenal si trasferisce come contropartita tecnica il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan. Sanchez indosserà la maglia numero 7, vestita in passato ...

Pep Guardiola si arrende : 'Alexis Sanchez andrà al Manchester United' : ROMA - ' E' vero, siamo su Sanchez, è inutile negarlo '. José Mourinho parla chiaramente dell'imminente trasferimento dell'attaccante cileno ai Red Devils. Lo fa davanti in conferenza stampa, senza ...

Quanto è forte Alexis Sánchez? : Lui dice "Ho sempre voluto essere uno dei giocatori migliori del mondo, lo dico fin da quando ero bambino. Dopo il ritiro rallenterò un po', ma al momento voglio continuare così". Sánchez dopo un gol ...

Alexis Sanchez/ Wenger : entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United : Alexis Sanchez, Wenger: entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United. Il tecnico dei Gunners ha parlato del futuro dell’attaccante della nazionale cilena, ad un passo dai Red Devils(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:15:00 GMT)