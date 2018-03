Alessandro Neri | la madre lancia un appello al killer

Pescara - fiaccolata per Alessandro Neri : 'Chiediamo verità' | : Un centinaio di persone ha sfilato sotto la pioggia, in prima fila la madre del 29enne di Spoltore: "Non voglio né omertà, né menefreghismo". Le indagini proseguono: analizzato il pc del giovane

Omicidio Alessandro Neri - ancora giallo a Pescara : si segue la pista della gelosia : ancora mistero sul delitto di Alessandro Neri, il 29enne trovato morto alla periferia di Pescara lo scorso 8 marzo. Dopo aver accantonato l'ipotesi del delitto per l'eredità familiare, si fa avanti la pista sentimentale ma nulla al momento è confermato. La mamma scrive al Papa: "Ti chiedo di intercedere e di aiutarmi: non più violenza nella mia famiglia".Continua a leggere

Questa sera la passeggiata per chiedere 'verità e giustizia' per Alessandro Neri : Ricordiamo quella che conduce a motivazioni economiche oppure alle frequentati dello sfortunato protagonista di Questa pagina di cronaca nera abruzzese. Si continua a cercare quell' indizio decisivo ...

L'omicidio di Alessandro Neri tra i misteri di famiglia e personaggi oscuri Video : Nessun nome sul registro degli indagati ed un mistero che si infittisce: è il caso di Alessandro Neri, il giovane 29enne scomparso dalla sua casa di Spoltore ,in provincia di Pescara, lo scorso 6 marzo e ritrovato ucciso con due colpi di pistola, [Video] uno al torace ed uno alla testa, vicino ad un cimitero del capoluogo abruzzese. Alessandro apparentemente aveva una vita serena e priva di grossi problemi, non coincidenti con la dinamica del ...

Laura Lamaletto a Pomeriggio 5/ La madre di Alessandro Neri : “nessun elemento contro i miei parenti” : Laura Lamaletto a Pomeriggio 5: la madre di Alessandro Neri, il 28enne ucciso a Pescara non dubita dei suoi parenti e non esclude che possano averla chiamata.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Alessandro Neri - omicidio Pescara/ Dubbi sull’alibi del cugino e sull’auto bruciata (Chi l’ha visto) : Alessandro Neri, omicidio Pescara: il caso resta ancora irrisolto e ricco di Dubbi, dall'alibi del cugino all'auto bruciata e compattata. Il giallo stasera a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Pescara - omicidio Alessandro Neri/ Analisi su auto bruciata : ipotesi faida familiare - ma non ci sono indagati : omicidio Alessandro Neri a Pescara: l'Analisi sull'auto bruciata prosegue con i Ris, mentre si pensa ad una faida familiare come possivile movente. Non ci sono indagati ufficiali però(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:47:00 GMT)

Omicidio Neri - l'ultimo saluto ad Alessandro con una messa : Centinaia le persone che hanno preso parte alla messa. Il feretro non è presente in Chiesa. Proseguono intanto le indagine per risalire ai killer del giovane freddato con due colpi di pistola e ritrovato l'8 marzo in un canale alla periferia di Pescara

Funerali di Alessandro Neri - ucciso a Pescara in un fosso. La mamma : “Oggi datemi affetto” : Nella chiesa di San Camillo De Lellis, in località Villa Raspa di Spoltore, verrà celebrata una messa in memoria del 29enne. Non dovrebbero essere veri e propri Funerali, in quanto, secondo le ultime informazioni, non ci sarà il feretro.Continua a leggere

Alessandro Neri - oggi i funerali. Parenti e amici dal Venezuela - ma forse il feretro non ci sarà : Lo ribadisce anche Johnny Margiotta, consigliere del Cram Venezuela, il consiglio regionale abruzzesi nel mondo. 'Siamo molto scossi e sentire queste notizie ci fa rabbrividire perché ...