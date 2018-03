Alba Parietti | Con Marco Travaglio | ci conosciamo dall' asilo Mi prendeva a

Selvaggia Lucarelli/ Querela Alba Parietti - Gianni Ciacci l'accusa (Ballando con le Stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli ritornerà a sedere al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle 2018: intanto il terreno si infuoca con Alba Parietti e Giovanni Ciacci. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 03:34:00 GMT)

Dopo 'Ballando con le stelle' Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti si rivedono... in tribunale : Sabato prossimo 10 marzo riparte ' Ballando con le Stelle ' condotto da Milly Carlucci e da una richiesta di risarcimento danni. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, e Alba Parietti , ex ...

Ballando con le stelle - Alba Parietti querelata da Selvaggia Lucarelli : Due protagoniste della precedente edizione di Ballando con le stelle si daranno battaglia in tribunale dopo la querela di Selvaggia Lucarelli a carico di Alba Parietti.

Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti : Mentre la nuova edizione di Ballando con le stelle si prepara al debutto di sabato 10 marzo in prima serata su Rai1, due protagoniste della scorsa stagione fanno ancora parlare di sé. Ci riferiamo a Selvaggia Lucarelli, giurata dello show di Milly Carlucci, e Alba Parietti, concorrente nel 2017. Sin dalla prima puntata, infatti, tra le due erano volate frecciatine fattesi via via sempre più dure fino alla deriva social. Ora, come riporta il ...

Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti/ Ballando con le Stelle - chiesti 300 mila euro per diffamazione : Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti: la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle accusa la showgirl di diffamazione e chiede un risarcimento di 300 mila euro.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti : L'ultima edizione di Ballando con le stelle verrà sicuramente ricordata per la querelle infinita tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti.Ma una volta spenti i riflettori del programma di Milly Carlucci come è finita fra le due primedonne? La giornalista non ha nessuna intenzione di farla passare liscia alla showgirl e, come scrive il Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare in sede penale e civile Alba ...

Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti - Gigi&Ross tra gli ospiti. : Ottava puntata, Stasera in prima serata su Raidue, con la terza edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus. Ascolti tiepidi al debutto, saliti progressivamente fino a sfiorare un ottimo 10%. Poi il programma è calato al 6% per due puntate, per risalire al 7,5% la scorsa settimana. Stasera tutto è […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti, Gigi&Ross ...

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni 6 marzo : Gigi e Ross - Alba Parietti e Francesca Reggiani : Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 3 marzo, in prima serata su Raidue: Gigi e Ross, Alba Parietti, Francesca Reggiani e Marco marzocca tra gli ospiti.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Stasera tutto è possibile - anticipazioni 6 marzo : con Gigi e Ross - Alba Parietti : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti 6 marzo A giocare questa sera dalle 21.10 su Rai 2 ...

Alba Parietti fa una confessione choc sui suoi ex fidanzati : Alba Parietti racconta un retroscena sui suoi ex fidanzati Tra pochi giorni inizierà una nuova edizione di Ballando con le stelle. Come molti sapranno bene nella scorsa edizione del talent show vip condotto da Milly Carlucci, tra i vip ballerini c’era anche Alba Parietti, la quale ha discusso più di una volta con la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, lo stilista Guillermo Mariotto, il giornalista Ivan Zazzaroni e Carolyn ...

“Hanno cercato di uccidermi”. La rivelazione choc di Alba Parietti. Forte - determinata - bellissima - solo oggi confessa quel particolare inquietante della sua vita : “Una violenza orribile…” : Un racconto che ha lasciato il lettori senza parole. Sulle pagine del mensile Grazia, Alba Parietti ha svelato dei particolari poco noti della sua vita privata. In particolare la showgirl ha parlato del suo rapporto con gli uomini e di quanto è accaduto nel suo passato. La Parietti ha sempre affermato di essere una donna risoluta e Forte e d’altra parte questa è anche l’immagine che trasmette al pubblico. Per questa sua ...

Alba Parietti : “Alcuni partner hanno tentato di uccidermi mentalmente” : Alba Parietti: il rapporto con gli uomini e la voglia di tornare ad innamorarsi di nuovo Nell’ultimo numero di Grazia uscito questa settimana Alba Parietti si racconta. Il suo rapporto con gli uomini, i suoi amori passati e la sua vita. Lei afferma di essere una donna forte e questo, spesso, l’ha portata ad allontanare […] L'articolo Alba Parietti: “Alcuni partner hanno tentato di uccidermi mentalmente” proviene da ...