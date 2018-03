Aggressione baby-gang in fast food

Napoli : sgominata la baby-gang dell' Aggressione al vomero : Fermato il branco che ha accoltellato un minorenne all'uscita di un pub. Arrestati 4 minorenni e un 21enne. Un altro giovane è denunciato. Non si esclude che il gruppo abbia colpito in precedenza -

Aggressione ai ragazzi di periferia : sgominata la babygang del Vomero che puniva i forestieri : Una cosa i commercianti della zona l'avevano detta fin da subito: 'È una banda. Li vediamo seminare il terrore da tempo'. Quando il 9 dicembre scorso in via Scarlatti un ragazzo di quindici anni venne ...

Bari - brutale Aggressione nell'area pedonale al Redentore : baby gang rompe due costole a passante : Un uomo di circa 55 anni ieri sera è finito in ospedale, dove si è recato per via di due costole rotte. Il passante è stato assalito senza alcun motivo apparente da una banda composta da una decina di ...