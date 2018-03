Agenti della Dogana francese piombano armati in un centro migranti a Bardonecchia | la

Capotreno aggredita ad Ala - Agenti della polizia locale in stazione : TRENTO. Solidarietà alla Capotreno aggredita ieri sera ad Ala mentre era in servizio sulla linea Brennero-Verona viene espressa dal sindacato Filt Cgil del Trentino. «Quanto accaduto - si legge in una ...

Quaranta anni fa il rapimento Moro e la strage dei 5 uomini della scorta. Chi erano gli Agenti uccisi /Foto : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

“Cosa vuol dire”. Italiani scomparsi in Messico : ‘svelato’ il codice della polizia. Decifrati i numeri usati dagli Agenti durante l’arresto dei tre napoletani : il contenuto choc : Non si hanno ancora notizie dei tre napoletani scomparsi in Messico. La Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli. Il primo a sparire, attorno alle 15 del 31 gennaio 2018, è stato Raffaele ...

Moro : Carfagna - ricordiamo sempre lui e i 5 Agenti della scorta : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – ”Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi’. ricordiamo Aldo Moro e i 5 agenti della scorta”. Mara Carfagna, deputato di Forza Italia, su Twitter cita una delle frasi più significative del segretario Dc ...

"Sottraevano i soldi agli spacciatori" : arrestati 4 Agenti della Municipale : L'operazione della Guardia di Finanza di Rimini denominata "Old Frank" ha portato all'arresto di quattro agenti della Polizia Municipale. E a far scattare l'indagine è stata una segnalazione...

Sputi e minacce ad Agenti della Polizia di Roma Capitale : Trullo: spinte, Sputi e minacce agli agenti, due fratelli denunciati Roma – I fatti sono accaduti ieri mattina in via Portuense, all’incrocio con via Affogalasino.... L'articolo Sputi e minacce ad agenti della Polizia di Roma Capitale proviene da Roma Daily News.

Parcheggiatori abusivi nel mirino degli Agenti della Polizia locale : BRINDISI - Servizi mirati della Polizia locale di Brindisi sul fenomeno dei Parcheggiatori abusivi. Lo fa sapere il comandante Antonio Orefice, che ha mandato pattuglie negli hot spot dove il problema ...

"E' inaccettabile ascoltare dalla voce di una docente parole di odio e di violenza contro le forze dell'ordine". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, riferendosi alla docente

Orrore puro. I vicini non sentono la vecchina della porta accanto e chiamano la polizia. E quando gli Agenti entrano in quello squallido appartamento restano pietrificati : quel che vedono sul letto - accanto a tanti santini - li sconvolge. “È lì da almeno 30 anni’’ : Sono stati i vicini, preoccupati per la sua salute, a chiamare la polizia. Gli agenti, quando sono arrivati in quell’appartamento di Mykolaiv, in Russia, sono rimasti scioccati. L’appartamento era completamente a soqquadro, non c’era acqua corrente, non c’era elettricità, non c’era niente di niente. Eppure in quell’appartamento viveva una donna di 77 anni che viveva nello squallore totale e in completa solitudine. Il dettaglio più inquietante di ...

Scomparsi in Messico - arrestati 4 Agenti della polizia locale : Quattro agenti - tre uomini e una donna - della polizia locale di Tecalitlan , Messico, nel sud dello stato di Jalisco, sono stati arrestati in collegamento con la scomparsa, il 31 gennaio, dei tre ...

Livorno - comizio blindato per Salvini (nella sala della Diocesi). Fuori transenne e decine di Agenti : Vie del centro città bloccate e ingente dispiegamento di forze dell’Ordine a Livorno per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini che ha tenuto il suo comizio in una sala di proprietà della Diocesi livornese in via delle Galere. “Antifascisti dal 1591, a Livorno il razzismo non passerà” e “Qui nessuno è straniero” si legge su uno striscione della manifestazione di protesta in corso a poche decine di ...

