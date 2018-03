Addio all' ultimo erede della famiglia reale del teatro italiano

Luigi De Filippo morto - Addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

“É morto”. Sport in lutto : incidente choc durante l’allenamento. La moto vola sull’albero e finisce in tragedia. L’Addio del team : ”Lasci un vuoto incolmabile” : “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il team Solarys, la squadra di Castiglion ...

Inter - Spalletti / L'Addio di Sabatini - gli obiettivi di mercato : "Seguiamo i nostri in prestito" : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro sottolinea come sia dispiaciuto per L'addio di Walter Sabatini ma anche come l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina del club meneghino.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Addio Mondonico - allenatore gentile dal cuore Toro : Si è arreso al male che l'aveva colpito sette anni fa. Portò i granata alla finale Uefa e fece grande l'Atalanta Un Mondo di orfani. È enorme il vuoto che lascia Emiliano Mondonico: non solo nel calcio, dove ha inciso le tracce più profonde, ma anche nel cuore e nella testa di chi l'aveva conosciuto fuori da uno ...

Gattuso-Allegri - 'nemici' contro : dal burrascoso Addio - a una filosofia comune : Il 'keep it simple' che i britannici ad esempio adorano per la scrittura, Allegri e Gattuso sanno applicarla al mondo del pallone. "La semplicità è la massima sofisticazione" si legge nel sito ...

Asamoah all'Inter/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano : Dalbert a un passo dall'Addio : Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Emiliano Mondonico è morto : Addio all'allenatore e opinionista di Rai Sport : L'allenatore, ex calciatore e opinionista televisivo Emiliano Mondonico è venuto a mancare durante la giornata di oggi, giovedì 29 marzo 2018, all'età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore durata circa sette anni.La figlia Clara ha omaggiato suo padre, pubblicando un post sulla sua pagina ufficiale Facebook: "Ciao Papo... sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato ...

Fabrizio Frizzi - Addio Rai : il sorriso la sua Eredità/ Pupo all'attacco : "ipocriti!" : abrizio Frizzi, l'addio della Rai e le accuse di Pupo e Gerry Scotti, il conduttore è stato poco valorizzato? E intanto la Rai pensa ad un sostituto per l'Eredità.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Tina Cipollari e Chicco Nalli - Addio ufficiale - lui cambia casa : Dopo 13 anni di matrimonio, la storia fra Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, e Chicco Nalli, è giunta al capolinea. Tanto che il parrucchiere delle star ha dichiarato al settimanale Chi di aver già trovato una casa, che sta arredando. Negli ultimi mesi i due avevano vissuto nella stessa casa per il bene dei loro figli, ma adesso è giunto il momento che ognuno dei due abbia la propria privacy. Tra i due sembrerebbe comunque ...

Addio a Emiliano Mondonico - che carriera : dall'Atalanta alla sedia granata : ... il 'Mondo' ha conquistato in carriera ben 5 promozioni dalla B alla Serie A dalla 'sua' Cremonese alla Fiorentina Addio Mondonico: FECE GRANDI TORINO E ATALANTA LE REAZIONI DEL MONDO DELLO SPORT

Napoli - Jorginho apre all’Addio : “Calcio inglese? Mi piace - potrei adattarmi…” : Napoli, Jorginho- Intervistato da alcuni giornalisti brasiliani e poi come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”, Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni importati in vista del suo futuro. Apertura totale al calcio inglese, quindi ad una possibile cessione al termine della stagione. Tuttavia, lo stesso centrocampista italo-brasiliano, ha sottolineato la sua voglia di entrare nella storia del […] L'articolo Napoli, ...

Addio Tina - Chicco Nalli va via di casa : l'hair stylist pronto per una nuova storia : Sembra proprio non esserci spazio per un ripensamento tra Tina Cipollari e Chicco Nalli, anzi, i due hanno deciso di voltare davvero pagina e riprendersi la loro indipendenza. La coppia, che

Uomini e Donne - Tina Cipollari : "Addio a Kikò Nalli? I figli mi danno la spinta giusta per andare avanti" : Tina Cipollari, intervistata dal settimanale Sono, per la prima volta, torna a parlare della fine del matrimonio con Kikò Nalli. L'opinionista di Uomini e Donne è riuscita a superare questo distacco (pur continuando a vivere sotto lo stesso con l'ex marito) grazie all'affetto costante dei figli: Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di ...

Addio "Mondo" - allenatore combattente : Ti ritrovi, così. Smarrito. In questa mattina torinese di pallida primavera. La notizia arriva come un pugno allo stomaco via social: ci lascia Emiliano Mondonico, giocatore rebelde, che abbandonava il ritiro per andare ad ascoltare i Rolling Stones, ala destra dai calzettoni abbassati che provò a essere Gigi Meroni, allenatore amato per il suo calcio di ardore e fantasia.Dopo sette anni di lotta, affrontata con il sorriso e una ...