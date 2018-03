Addio a Luigi De Filippo | ultimo erede della dinastia di attori

Teatro in lutto - è morto Luigi De Filippo : Addio al figlio di Peppino - ultimo erede di una grande dinastia : È morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo . Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo , ultimo erede della...

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il calcio oltre il calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...