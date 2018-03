Addio a Luigi De Filippo | ultimo erede della dinastia di attori

ilgiornale

: Addio a Luigi De Filippo [news aggiornata alle 10:32] - repubblica : Addio a Luigi De Filippo [news aggiornata alle 10:32] - tg2rai : Addio a Luigi De Filippo, regista e attore, figlio di Peppino. Aveva 87 anni.

(Di sabato 31 marzo 2018) Lutto per il mondo del teatro: è morto a 87 annu a Roma l'attore, regista e commediografoDe.Nato a Napoli il 10 agosto,era figlio di Peppino Dee nipote di Eduardo. Era l'storica. Fino a metà gennaio era stato in scena, con "Natale in casa Cupiello", al Teatro Parioli di Roma di cui era direttore artistico. "Un risarcimentovita", l'aveva definito nella sua ultima intervista a ilGiornale, parlando di papà Peppino e zio Eduardo: "Per una vita intera ho tentato di rappacificare mio padre con mio zio", raccontava a gennaio, "E talvolta ci riuscivo anche. Ma durava poco. C"era fra loro una rivalità forse inevitabile: la gelosia di apparire il migliore, la smania di dimostrarsi il più bravo. E due galli nello stesso pollaio..."