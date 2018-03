Sky e Mediaset Accordo/ Scambio di canali. L’opzione di vendita porterà alla cessione di Premium? : Sky e Mediaset sono giunti ad un accordo per lo Scambio di contenuti delle due emittenti. Ecco il contenuto dell'operazione che diventerà effettiva dal prossimo 1° giugno.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Accordo Sky-Mediaset - cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le abitudini dei telespettatori anche per quanto riguarda le trasmissioni sportive: la separazione tra i due network sarà decisamente meno netta, le due compagnie lavoreranno quasi in sinergia e gli abbonati avranno decisamente più scelta e più ...

Accordo Sky-Mediaset - MediaPro cancella (per ora) il bando per le partite di Serie A e ci riprova con il canale della Lega : Il bando per i diritti tv della Serie A di MediaPro è saltato: il primo effetto dell’Accordo tra Sky e Mediaset è quello di gettare nel caos il calcio italiano. Nel risiko delle pay-tv ci sono interessi economici che vanno ben oltre il pallone, ma intanto per il nostro campionato si profila uno scenario di incertezza e scontro totale, di cui è impossibile prevedere gli esiti. Di sicuro c’è solo che tutto il sistema-calcio si regge sul miliardo ...

Storico Accordo Mediaset-Sky : Premium sul satellite - la tv di Murdoch sul digitale terrestre : Duplice intesa che da una parte sembra mettere fine ad anni di tensioni e turbolenze, dall’altra apre una nuova fase per la Tv. Quello annunciato è un duplice accordo commerciale ma dalla forte valenza strategica. Ecco come cambiano le offerte...

Cosa c’è nell’Accordo tra Sky e Mediaset : Diversi canali di Mediaset Premium finiranno su Sky, che creerà un'offerta anche sul digitale terrestre: hanno fatto pace, insomma The post Cosa c’è nell’accordo tra Sky e Mediaset appeared first on Il Post.

Sky Mediaset : dallo sport alle serie Tv - ecco l'Accordo : In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchetto sport con i gradi eventi sportivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...

Accordo fra Sky e Mediaset con nuovi 'pacchetti' - verso una pay tv tv unica? : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Mediaset - Accordo con Sky : i canali di Premium anche sul satellite : Mediaset, accordo con Sky: i canali di Premium anche sul satellite Contemporaneamente Sky sbarcherà sul digitale terrestre con un’offerta che comprende anche i 9 canali Premium di cinema e serie televisive. Continua a leggere

Sky-Mediaset - storico Accordo con "scambio di canali" : cosa cambia per gli abbonati : Da nemici (commerciali, s'intende) a partner veri e e propri: storico accordo tra Mediaset e Sky Italia sui canali cinema e la serie Premium. Lo annuncia Mediaset in una nota. accordo tra Mediaset e Sky Italia...

Mediaset - Accordo con Sky : i canali di Premium anche sul satellite : Contemporaneamente Sky sbarcherà sul digitale terrestre con un'offerta che comprende anche i 9 canali Premium di cinema e serie televisive.

