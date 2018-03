A Vasto dal 26 aprile il corso per assaggiatore di vino

La ministra Lorenzin : via libera alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e di Vasto : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la ministra della Salute , Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al " Renzetti ". « Se ...

