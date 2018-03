A Rimini oggi inaugurata la passerella al ponte di Tiberio

Rimini - campionato di tiro con l'arco : oggi tutte le finali : Come seguire le gare I Campionati Italiani Indoor di Rimini saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della Fitarco, mentre una sintesi della manifestazione verrà ...

Maltempo Rimini : il bilancio di 2 giorni di pioggia eccezionale - ora scatta il piano neve e la rete di assistenza per i senza dimora : Solo dopo la mezzanotte di venerdì ha cessato di cadere la pioggia che ininterrottamente, per due giorni, ha colpito la fascia collinare e costiera del territorio riminese. Una massa d’acqua –150 mm di pioggia hanno registrato i pluviometri del capoluogo – che si è andata ad aggiungere al rapido scioglimento della neve caduta in montagna, andando a ingrossare enormemente la rete fluviale e quella dei reticolo dei canali e dei fossi in pianura. ...