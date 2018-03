A Pasqua l' impatto della stazione spaziale cinese con la Terra

Tiangong-1 : impatto previsto a Pasqua - allerta nel centro e sud Italia : È sempre più vicino il rientro della Tiangong-1 , la stazione spaziale cinese fuori controllo che sta mettendo a dura prova tutte le previsioni di impatto sulla superficie terrestre. impatto con l'atmosfera previsto per le 23,29 ore Italia ne Nelle ultime ore i dati elaborati dallo JSpOC (Joint Space Operations Center), il centro del Ministero della Difesa statunitense, hanno calcolato che l' impatto con l'atmosfera terrestre dovrebbe avvenire alle ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : impatto stimato per il giorno di Pasqua : Continua l’inesorabile discesa verso la Terra della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 che dovrebbe impattare la Terra domenica 1 aprile quando in Italia saranno le 12,25 (10,25 Utc), secondo l’ultima stima fornita dall’Agenzia spaziale Italiana e dalla Protezione Civile che oggi pomeriggio hanno incontrato la stampa nella sede operativa del Dipartimento a Roma. “La Protezione Civile sta monitorando costantemente con ...

Spazio - stazione cinese in caduta. Cnr 'A Pasqua rischio impatto per Sud Italia' : ROMA - La percentuale è solo dello 0,2% delle possibilità, ma esiste: secondo una nota dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Cnr, l'impatto sulla Terra della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è previsto per il giorno di Pasqua , il 1 aprile 2018, alle 10.25, ora di ...