5 app e device per ristrutturare casa senza architetto

Google blocca le Gapps sui device non certificati - ma non sulle custom ROM : Google blocca l'utilizzo delle GApps a bordo di device non certificati, tuttavia permette agli utenti di ROM custom di rientrare nella "white-list". Con questa mossa, Google intende vincolare maggiormente i produttori ed impedire loro di bypassare il CTS. Per fortuna Big G ha deciso di non colpire il mondo delle custom ROM. L'articolo Google blocca le GApps sui device non certificati, ma non sulle custom ROM proviene da TuttoAndroid.

Come ha fatto un carattere indiano a mandare in crash i device apple : Apple il problema lo ha risolto una settimana fa rilasciando un piccolo aggiornamento di 40 mega. Eppure il caso è assai singolare: iOS 11.2.5, il sistema operativo dei dispositivi di Cupertino, si bloccava a causa di un carattere indiano: il "Telugu Char”. Ma cos'è il Telugu? Il Telugu è un particolare carattere utilizzato dal 5% della popolazione indiana e per questo non molto diffuso. Eppure ...

Il bug che fa 'crashare' i device apple è un carattere alfabetico vecchio di 2400 anni : Il granello di sabbia nell’ingranaggio di iOS è un carattere alfabetico vecchio di 2400 anni, che fa 'crashare' gli smartphone Apple non appena viene visualizzato sul proprio dispositivo. La lettera incriminata viene dal telugu, una lingua dravidica diffusa nell’India centro-meridionale, ed è in grado di bloccare l’applicazione che la visualizza non appena passa sullo schermo. I dispositivi affetti da ...

iPhone X - smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device apple in arrivo : Il nuovo Motorola X5 foto tomshw.it iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo Motorola nuovo concorrente di iPhone X . Questo lo scenario che si ...