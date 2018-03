24 ore all' impatto

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - Diretta gol live score : Roma sotto al Dall'Ara! (30^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score della 30^ giornata. Alla vigilia di Pasqua spicca naturalmente il big match dell'Allianz Stadiumtra la Juventus e il Milan(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Siracusa : depuratore Priolo-Melilli - concessa proroga di 9 mesi allo Ias : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - concessa la proroga di nove mesi alla società consortile Ias Spa per la gestione del depuratore di Priolo-Melilli. Scongiurato così il pericolo dell’interruzione del pubblico servizio del depuratore ad opera della società consortile IAS Spa che ha finora garantito la g

Calcio - il fair play che costa la panchina all’allenatore del Portici. Ferma la squadra e la Nocerina pareggia : Il Portici (Serie D) era passato in vantaggio con un’azione originata da un equivoco. Un giocatore del Nocerina a terra, i giocatori si disinteressano della palla e l’attaccante di casa ne approfitta. Di fronte alle proteste la squadra di casa trova una soluzione: l’allenatore Enzo Maiura ordina ai suoi di Fermarsi, consentendo di riportare la partita in parità. (Video da Nocerina Live). Non l’ha presa bene il pubblico ...

Luigi De Filippo morto - addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

Serie A - probabili formazioni e diretta dalle ore 15 : Allenatore: Pecchia TV: Sky Calcio 1 e Premium Sport 2 SEGUI LAZIO-BENEVENTO IN diretta LAZIO , 3-5-1-1, : Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Patric; ...

Spacciatore clandestino cerca di sposare giovane ternana - Preso dalla Polizia : particolarmente attivo nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti . è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura e dopo aver espletato tutte le procedure necessarie tramite l'...

Morte Fabrizio Frizzi : un noto attore allontanato al funerale - perchè? Video : Eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda la Morte di #Fabrizio Frizzi. Il noto conduttore, purtroppo a causa di un brutto male è venuto a mancare pochi giornii fa [Video], lasciando la moglie e la figlia. Affetto da un incurabile tumore, Frizzi è stato colpito da un'improvvisa ischemia. Per chi non lo conoscesse, l'uomo, prima sposato con Rita dalla Chiesa, da circa 20 anni viveva insieme alla splendida ex miss Italia Carlotta con la ...

Un altro oreo su Huawei P10 : spazio all’aggiornamento B365 dal 31 marzo : Un'altra serie firmware basata sull'aggiornamento Oreo sta iniziando a dispiegarsi per Huawei P10, più precisamente per i modelli europei VTR-L29 e VTR-L09, sempre basata sull'interfaccia EMUI 8.0. Neanche a dirlo, si tratta di un pacchetto destinato agli esemplari no brand, che dovrebbe iniziare a dare i primi segnali di sé nell'arco delle prossime due settimane, e quindi a cavallo della metà di aprile, apportando però le novità relative alla ...

MILLY CARLUCCI/ In onda con Ballando con le Stelle - ma con Fabrizio Frizzi nel cuore : MILLY CARLUCCI addolorata per la scomparsa prematura dell’amico e collega Fabrizio Frizzi aveva chiesto alla Rai di sospendere Ballando con le Stelle. La conferma che lo show va avanti.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:38:00 GMT)

I poteri dell’amministratore di condominio e diritto alla privacy : L’amministratore di condominio può chiedere di visionare il contratto di locazione afferente un immobile sito all’interno del condominio ma non di proprietà dell’ente? La norma in materia è contenuta nel punto 6 del comma 1 dell’articolo 1130 del codice civile, che non prevede la consegna all’amministratore di una copia del contratto di locazione ma solo della comunicazione delle generalità dell’inquilino. In caso di ...

Stazione spaziale cinese - rientro incontrollato alle ore 11.26 di domani : Previsto per il giorno di Pasqua l'impatto di Tiangong-1 con l'atmosfera. I consigli della Protezione Civile Stazione spaziale cinese, i rischi in Italia

Amici 17 | Puntata 31 marzo 2018 | In diretta dalle ore 14 : 10 : Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione.Su Canale 5, a partire dalle ore 14:10, va in onda la Puntata speciale del sabato.prosegui la letturaAmici 17 | Puntata 31 marzo 2018 | In diretta dalle ore 14:10 pubblicato su TVBlog.it 31 marzo 2018 07:02.

Milly Carlucci - dolore per Fabrizio Frizzi/ Video - Ballando non si ferma ma "È stata una giornata difficile" : Milly Carlucci e l'immenso dolore per la morte di Fabrizio Frizzi: la nuova puntata di Ballando con le stelle 2018 andrà in onda per volere della Rai.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Spalletti : “sarò allenatore dell’Inter anche il prossimo anno” : “Rinnovo? Io non sono in scadenza di contratto, oggi si è iniziato a fare il programma per gli Stati Uniti per la tournée, io sarò l’allenatore dell’Inter il prossimo anno”. E’ la precisazione sul futuro del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara valida per la 30esima giornata di campionato contro il Verona. (Int/AdnKronos) L'articolo Spalletti: “sarò allenatore dell’Inter anche il ...