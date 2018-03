2001 Odissea nello spazio è Dio | il mondo e Nietzsche Ma anche nulla di tutto questo

"Uno shock anche in musica - quello Strauss mi ha segnato". Intervista al compositore Franco Piersanti su 2001 Odissea nello spazio : "2001: A Space Odyssey", un titolo e un film che sono leggenda. Cinquanta anni fa, il 2 aprile del 1968, veniva presentato in anteprima a Washington e da allora, quella pellicola ricordata spesso per le sue atmosfere rarefatte, asettiche e incorporee, non ha smesso mai di piacere tanto da diventare una pietra miliare del cinema. Il merito va al suo "creatore", il regista Stanley Kubrick, che la realizzò sulla base di una sceneggiatura ...