16 morti nelle proteste nella Striscia di Gaza

Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - nelle Filippine : Domenica c’è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal fumo, e oltre 300 The post Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila, nelle Filippine appeared first on Il Post.

CI sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - nelle Filippine : Domenica c’è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal gumo, e oltre 300 The post CI sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila, nelle Filippine appeared first on Il Post.

Miami - crolla un ponte pedonale : 6 morti nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada Continua a leggere L'articolo Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto proviene da NewsGo.

Miami - crolla un ponte pedonale : 4 morti nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 4 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada. Continua a leggere L'articolo Miami, crolla un ponte pedonale: 4 morti nelle auto schiacciate | Foto proviene da NewsGo.

Dramma a Miami - crolla ponte all'università : "Almeno 6 morti e feriti nelle auto intrappolate". Installato 5 giorni fa : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di...

Dramma a Miami - crolla ponte all'università : "Almeno 6 morti e feriti nelle auto intrappolate". Installato 5 giorni fa : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono automobili intrappolate e ci sono "vari morti". Cinque feriti sono...

Florida - crolla ponte pedonale all'università - i pompieri : «morti e feriti nelle 7 auto intrappolate» : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono sette automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non...

Florida - crolla ponte pedonale all'università - i pompieri : «morti e feriti nelle 7 auto intrappolate» : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono sette automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non...

Dramma a Miami - crolla ponte pedonale all'università : "morti e feriti nelle auto intrappolate" : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non è...

Florida - crolla ponte pedonale all'università - i pompieri : «morti e feriti nelle auto intrappolate» : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non è...

Florida - crolla ponte pedonale all'università - i pompieri : «morti e feriti nelle auto intrappolate» : Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non è...

New York - elicottero precipita e si inabissa nelle acque dell’East River : morti 5 turisti. Il video dell’incidente : Un Eurocopter AS350, adibito a volo turistico per la compagnia Liberty si schianta, a causa di un guasto al motore, nel’East River a New York, a poca distanza da Manhattan. il pilota si è salvato, riportando solo ferite lievi, ma il tentativo disperato dopo lo schianto di chiamare i soccorsi è stato vano. I quattro uomini e una donna, a bordo come turisti, sono rimasti intrappolati nelle imbracature di sicurezza mentre il mezzo si inabissava ...

Maltempo - valanga nelle Alpi francesi : almeno 4 morti : Una valanga nella zona di Entraunes, nelle Alpi francesi, ha causato la morte di almeno quattro persone, oltre che un ferito e un disperso: è quanto annuncia la gendarmeria. L'articolo Maltempo, valanga nelle Alpi francesi: almeno 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

5 fra le morti più drammatiche nelle serie tv : ATTENZIONE: spoiler sull’ultimo episodio di The Walking Dead In generale le serie tv sono grandi narrazioni che cercano di includere il più possibile gli elementi fondanti della vita: l’amore, il dolore, le nascite e soprattutto le morti. I decessi dei personaggi chiavi, in effetti, sono spesso un motore fondamentale per l’andamento delle produzioni seriali: da una parte permettono di fare uscire di scena gli attori che per ...