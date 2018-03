10 narcisisti delle serie tv che abbiamo imparato ad amare

wired

(Di sabato 31 marzo 2018) Tutticonosciuto un Narciso, prima o poi. Una persona innamorata del suono della propria voce, convinta di essere quanto di più bello e desiderabile il mondo avesse mai prodotto. Insomma, un vanitoso, un egoista, un pallone gonfiato. Il narcisista patologico, tuttavia, è qualcosa di diverso. Nel Dsm, il manuale diagnostico degli psichiatri americani, chi ha un Disturboco di personalità si percepisce più importante di quanto non sia; ha fantasie di successo illimitato, potere, bellezza; crede di essere speciale, unico, e poter essere capito solo da altre persone speciali; ha bisogno di costante ammirazione, eccessiva rispetto alla normalità; pensa che tutti e tutto debbano essere al suo servizio; approfitta senza alcun rimorso degli altri per raggiungere i suoi scopi; è poco empatico, non si rispecchia (o non vuole rispecchiarsi) nei sentimenti altrui; è invidioso ed è ...