10 Easter egg dei fumetti

God of War sarà pieno di segreti e Easter eggs : God of War sta per arrivare e le voci sul suo conto sono sempre più numerose.Come riporta Gamingbolt, il gioco incoraggerà l'esplorazione del suo vasto mondo invitando alla ricerca e perlustrazione dei sentieri battuti per trovare oggetti e bottini. Il gioco inoltre, riferisce il director Cory Barlog, avrà segreti e easter eggs nascosti ovunque."Ci sono riferimenti e segreti nascosti ovunque, e intendo letteralmente ovunque: parliamo di oggetti ...

God of War pieno di segreti ed Easter eggs - parla il director Cory Barlog : God of War uscirà in esclusiva su PS4 il prossimo 20 aprile, quindi manca davvero pochissimo al momento che tantissimi giocatori aspettavano da anni. Il marketing si sta muovendo e le interviste ormai fioccano. L'ultima in ordine di tempo l'ha rilasciata il director del gioco, Cory Barlog, direttamente a PlayStation Blog. Si è parlato innanzitutto di un nuovo Kratos, un personaggio meno bidimensionale rispetto ai passati capitoli del ...

Dragon Ball FighterZ svela i colori alternativi di Bardack e gli Easter egg non mancano : In queste ore Bandai Namco sta svelando numerosi dettagli su Broly e Bardack, i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: dopo aver svelato trailer, immagini e annunciato la data di uscita, in queste ore il publisher ha mostrato una scheda che rivela i colori alternativi del costume di Bardack, così come il suo adesivo personalizzato e il suo avatar per la lobby online. L'avatar, ovviamente, riprende le fattezze e l'outfit che indossa nella sua ...

Dragon Ball FighterZ nasconde Easter egg anche nei costumi dei DLC : Dragon Ball FighterZ non si smentisce mai: tra le altre cose, il titolo di Arc System Works e Bandai Namco risulta pieno di easter egg e riferimenti alle sequenze dell'anime televisivo o alle tavole del manga di Akira Toriyama. Ovviamente anche i DLC post lancio non saranno da meno: almeno Broly, infatti, nasconde un paio di riferimenti che faranno "gongolare" i fan del franchise. Se guardiamo attentamente i secondi finali del character ...

Sensazionale : la foto ritrovata nel diario di James Halliday rivela un Easter egg per vincere con UCI Cinemas e Ready Player One : Gli abitanti versano in condizioni precarie, stipati in grossi container spogli, senz'altra evasione che il nostalgico mondo virtuale di OASIS. L'universo ispirato ai ruggenti anni ottanta, creato ...

Nella versione per Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy saranno rimossi gli Easter eggs di Naughty Dog : Crash Bandicoot è originariamente un'IP di Naughty Dog, per cui non stupisce come la versione restaurata della classica trilogia contenga alcuni simpatici easter egg in onore allo studio che, ormai molti anni fa, diede inizio a tutto questo.Come riporta Nintendoeverything, purtroppo, sembra proprio che questi easter egg siano destinati ad essere rimossi Nella versione per Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, per quanto questa ...

Sea of Thieves sarà ricco di numerosi Easter egg : A meno di un mese dall'uscita di Sea of Thieves e si è appena concluso l'ultimo weekend di test effettuati da Rare per l'action piratesco in arrivo il 20 marzo su PC e Xbox One. Lo sviluppo è stato sicuramente aiutato dall'enorme community di tester volontari che ogni fine settimana si è riversata nei server del gioco, fornendo commenti e feedback estremamente utili allo studio.Il team ha voluto ricordare alcune peculiari imprese compiute dai ...

Kingdom Come Deliverance nasconde 3 Easter egg a tema The Witcher 3 : Pur presentando elementi fortemente realistici, che lo rendono per certi versi un titolo rivoluzionario, Kingdom Come Deliverance presenta alcuni elementi in comune con esperienze Come The Elder Scrolls V Skyrim o The Witcher 3 Wild Hunt. L'atmosfera medievale si respira abbondantemente in tutti e tre questi titoli, nonostante gli ultimi due citati siano ambientati in un contesto fantasy, e pare che il gioco di Warhorse Studios presenti degli ...

Dragon Ball FighterZ e gli Easter egg : i colori alternativi dei personaggi nascondono dei riferimenti : Dragon Ball FighterZ è stracolmo di easter egg di ogni tipo, dalle Conclusioni Drammatiche alle semplici intro di ogni personaggio: ma avevate notato che anche i colori alternativi dei lottatori nascondono dei non troppo velati riferimenti al manga e anime di Akira Toriyama? Abbiamo scovato alcuni di questi riferimenti e siamo pronti a riportarveli. In particolare, in questo caso, ci concentreremo sui costumi classificati come "Colore 02" per ...

Celeste : presente un Easter egg di Super Mario Bros. nel gioco : I giocatori hanno scoperto un interessante easter egg relativo a Super Mario Bros. 3 nascosto in Celeste, riporta Nintendoeverything.Si tratta di un piccolo omaggio, ma pur sempre gradito. Il segreto in questione è visualizzabile nel seguente video, per cui chi non desidera spoiler è avvisato.Celeste è una serie di giochi a piattaforme nel quale il giocatore si può muovere, saltare e fare un dash tra una piattaforma e l'altra. Sarà però ...