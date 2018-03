Zazzaroni | ' Sabatini via perchè gli hanno bloccato 3 acquisti'

Blastingnews

(Di venerdì 30 marzo 2018)fatto rumore le dimissioni del direttore VIDEO dell'area tecnica di Suning, Walter #, che ha dunque lasciato anche il suo incarico all'#Inter a meno di un anno dal suo insediamento. Un'avventura non indimenticabile ma che ha portato comunque a Milano un grandissimo colpo come Milan Skriniar che, acquistato per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, ora ha visto il suo valore più che raddoppiato. Sul centrale slovacco c'è il forte pressing dei grandi club europei, con il Manchester City che ha gia' fatto una prima offerta da quasi settanta milioni di euro a gennaio, prontamente respinta dall'Inter che vuole blindare il giocatore con un cospicuo rinnovo la prossima estate. Buono anche l'acquisto del centrocampista uruguaiano, Matìas Vecino, che, nonostante una lieve flessione nell'ultimo periodo, non ha visto il suo valore ridimensionato ...