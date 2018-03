' Younes non vuole giocare a Napoli Ecco perché'

PER Younes NIENTE NAPOLI?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - Marchetti svela : "Gli azzurri non così rammaricati" : Per YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Calciomercato - Younes : “Napoli? Non ho firmato nessun pre-contratto” : Il futuro di Amin Younes è sempre più lontano dal Napoli. Il calciatore tedesco dell’Ajax, il cui contratto scade a giugno 2018, intervistato dal portale tedesco Sport1, ha smentito categoricamente di aver firmato un contratto con la società di De Laurentiis. “Voglio chiarire ancora una volta che ho sì negoziato col Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di proseguire il mio contratto con l’Ajax fino al ...

Overmars tranquillizza il Napoli : 'Younes ha firmato - non può restare all'Ajax' : Napoli - Il matrimonio tra il Napoli e Amin Younes è andato giorno dopo giorno assumendo i contorni del giallo ma a fare un po' di chiarezza ci ha pensato Marc Overmars , direttore sportivo dell' Ajax ...

Younes dimentica il Napoli : “Non mi importa del futuro” : Amin Younes parla a pochi giorni dalla sua clamorosa fuga dal Napoli. Il 24enne giocatore tedesco di origini libiche ha rilasciato delle dichiarazioni ad Ajax TV, il canale televisivo tematico ufficiale del club di Amsterdam. “Ho ritrovato il campo dopo essere rimasto fuori per diverso tempo a causa di un infortunio. Anche se soltanto con […] L'articolo Younes dimentica il Napoli: “Non mi importa del futuro” proviene da ...

Vedi Napoli e poi non firmi Anche Younes ha detto di no : Angelo Rossi Napoli In principio era Verdi. A buon fine la telefonata tra De Laurentiis e il calciatore del Bologna, il preferito da Sarri. Fatto Anche l'accordo con la dirigenza rossoblu, restano le ...

Younes non VA AL NAPOLI / “Non so cosa farò” - Colonnese categorico : può rimanere anche a casa : YOUNES non va a NAPOLI “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento del calciatore dell’Ajax(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Younes - avv. Grassani : 'Se non si presenta a Napoli - multa e squalifica' : 'Younes? Quello che il calciatore dice non può prescindere dagli accordi formalizzati col Napoli, alla presenza di Younes. Il calciatore può sostenere che non si ripresenterà mai più a Napoli, ma il ...

Napoli avvisa Younes : "Se a luglio non viene rischia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...