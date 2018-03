Younes | attacco choc dall' Olanda | «Via da Napoli per Sarri e camorra»

Calciomercato Napoli - sorpresa per l’attacco : Younes arriva subito : Calciomercato Napoli – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un movimento importante per il ...