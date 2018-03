Windows 10 è installato su 700 milioni di device e genera 8 miliardi di dollari all’anno

surface-phone

(Di venerdì 30 marzo 2018) Dopo il suo licenziamento, Terry Myerson, ex dirigente Microsoft, ha voluto descrivere nella sua lettera di addio pubblicata su LinkedIn i traguardi raggiunti dal proprio team. Il 30 novembre 2017, la piattaforma10, che comprende pc, tablet, xbox, mobile e hololens, raggiunse i 600di utenti attivi e adesso, a distanza di pochi mesi, si passa a quota 700dopo meno di tre anni dal suo rilascio. Nonostante l’obiettivo del miliardo fissato inizialmente da Microsoft entro il 2018 non verrà probabilmente realizzato a causa anche del fallimento del settore smartphone, la decima versione del sistema operativo dekstop più utilizzato al mondo sta facendo passi da gigante con una crescita commerciale pari all’84% su base annua. Today, we are now approaching 700 million active10 users, commercial usage is growing 84% year over year. Altro dato ...