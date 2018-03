Windows 10 | con Redstone 5 arriva il supporto al protocollo veloce QUIC di Google Rumor

Microsoft Store : tanti nuovi sconti per le app e i giochi di Windows 10 : Dopo gli sconti relativi ai giochi digitali di Xbox One, Microsoft ha avviato una campagna piena di promozioni dedicata anche al Microsoft Store di Windows 10. Dal 27 marzo al 2 aprile potrete acquistare app, giochi e titoli VR per la Windows Mixed Reality con uno sconto massimo pari al 50% del costo originario. La lista completa delle offerte è accessibile tramite la stessa applicazione del Microsoft Store, vi basta: Cliccare sulla voce ...

Microsoft sviluppa un software open-source per rendere compatibili tutte le distro Linux con Windows 10 : Da due anni a questa parte Microsoft, anche grazie al suo CEO Satya Nadella, ha cambiato totalmente la sua politica nei confronti di Linux passando da criticarla ad abbracciarne la filosofia. Giunge ora la notizia secondo la quale Microsoft ha sviluppato un software di tipo open-source in grado di rendere compatibili con Windows 10 tutte le distro di Linux ad oggi esistenti. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva a quel che è il grande ...

Windows 10 : Windows Defender conquista il mercato aziendale degli Antivirus : Scrivendo sul proprio blog, Brad Anderson, Corporate Vice President Enterprise Mobility + Security di Microsoft, ha rivelato che le soluzioni Antivirus di Windows Defender stanno avendo un grande successo nel mercato aziendale. Stando ai dati riportati, Defender ha cominciato ad ottenere la fiducia degli utenti enterprise da quando è stato rilasciato Windows 10 arrivando ad oggi ad una quota pari al 50% del market share totale. Dunque, ...

Qualcomm vuole convincervi a comprare un PC Windows 10 on ARM con tre nuovi spot : La piattaforma Windows 10 on ARM è appena approdata sul mercato dei PC, nello specifico 2-in-1, portando indubbiamente un qualcosa di nuovo e molto interessante. Qualcomm, con non uno, non due ma ben tre video spot pubblicati sul proprio canale Youtube, vuole convincere gli utenti ad acquistare i nuovi dispositivi WOA con a bordo il processore Snapdragon 835. Nei filmati, l’azienda mette a confronto un 2-in-1 Windows 10 on ARM e un altro ...

Convertire canzoni e playlist di Spotify su Windows e MAC : Convertire canzoni e playlist di Spotify su Windows e MAC TuneFab Spotify Music Converter (Windows & Mac) è un tool potente per la conversione di canzoni e playlist Spotify in formati comuni come MP3, M4A, FLAC e WAV. Dopo la conversione, puoi riprodurre tutte le tue canzoni Spotify preferite su qualsiasi dispositivo che vuoi. Questo […]

Telegram Desktop si aggiorna su Windows 10 con miglioramenti per gli sticker : Il programma WIN32 ufficiale di Telegram convertito in UWP e pubblicato sul Microsoft Store ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10. La versione è numerata 1.2.14. Changelog Scopri nuovi sticker. Inserisci un’emoji per visualizzare i suggerimenti dai set di sticker popolari. I suggerimenti provenienti dai tuoi set di sticker saranno mostrati per primi. Cerca gli sticker. Clicca sulla nuova ...

Windows 10 : con Spring Creators Update basteranno 30 minuti per l’installazione degli aggiornamenti : Sin dal rilascio di Windows 10 iniziato nel lontano 2015, Microsoft ha sempre cercato di migliorare Windows Update provando a seguire i suggerimenti degli utenti. A tal proposito, gli ingegneri di Redmond si sono da mesi concentrati nell’accelerare i tempi per effettuare gli aggiornamenti cumulativi del sistema operativo. Dopo aver ridotto il tempo di download grazie all’adozione della tecnologia UUP, Microsoft vuole ora apportare ...

Windows Defender è il miglior Antivirus per il contrasto degli URL dannosi : Sono molti gli utenti Windows 10 che scelgono di affidarsi a Windows Defender per la protezione da malware e virus. Secondo gli ultimi test AV-Comparatives, una società esperta in sicurezza informatica, in realtà hanno fatto una buona scelta. I test hanno valutato il comportamento di 18 software Antivirus durante l’accesso a migliaia di URL dannosi, malware ospitati su server, indirizzi IP e altro ancora. Il risultato è stato incredibile: ...

Skype UWP : introdotta la compatibilità con Mixed Reality e Windows App Preview : Da poche ore risulta disponibile al download un nuovo aggiornamento per la UWP di Skype rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile per gli utenti Insder iscritti nel canale fast con l’opzione Skip Ahead attiva. Mentre su mobile troviamo soltanto alcune correzioni di bug, sulla versione per PC e tablet Windows 10 sono state apportare due novità piuttosto importanti. La prima riguarda Mixed Reality con la possibilità di effettuare ...

Con i suoi 148 GB Final Fantasy XV : Windows Edition è il gioco più pesante del mondo PC? : Come abbiamo sottolineato all'interno della nostra recensione, Final Fantasy XV: Windows Edition è un porting dalla qualità notevolissima che dimostra la cura con cui Square Enix ha realizzato questa particolare versione dedicata al mondo PC.La qualità è evidente ma come riportato da Eurogamer.net c'è anche un altro dato che salta immediatamente all'occhio: la dimensione a dir poco mastodontica del titolo. Combinando gli 85 GB base e il pack per ...

Toshiba presenta i Google Glass con Windows 10 : In questi giorni Toshiba ha annunciato un nuovo dispositivo: dynaEdge AR Smart Glasses, gli occhiali alimentati da un Mini-PC con Windows 10 Pro. Analisi Dispositivo Il dispositivo creato da Toshiba si presenta come una versione alternativa dei Google Glass, gestita però da un Core Windows. DynaEdge AR100 HMD (Head Mounted Display) pesa meno di 56g ed è dotato di un micro-display che fornisce l’esperienza di un display da 4.1” visto come un ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di distanza, un nuovo prodotto, a prima vista, migliorato sotto molti punti di vista con un design più moderno e arrotondato, un minimo di 4 giorni ...

L’utenza di Windows è troppo anziana secondo uno sviluppatore; c’è da preoccuparsi? : Si stima che al mondo ci siano circa 1,5 miliardi di utenti che usano attivamente un PC Windows e sono indubbiamente molti superando, nel mondo occidentale, anche i più blasonati sistemi operativi per smartphone Android e iOS. Tuttavia, non c’è assolutamente bisogno di alcuna statistica per capire che Windows sia un OS molto utilizzato dagli adulti e poco utilizzato dai giovani e dai giovanissimi. A tal proposito, Ianier Munoz, lo ...