Wind Tre è il primo operatore mobile a offrire Google Home e Google Home Mini

Bilancio di fine marzo sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre con fatturazione mensile : Abbiamo vissuto una settimana ricca di novità per quanto concerne le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, al punto che dopo il nostro ultimo aggiornamento ho deciso di condividere coi nostri lettori il punto della situazione fresco di giornata oggi 30 marzo. Di recente, infatti, AGCOM ha ammonito tutti gli operatori per aver adottato in simbiosi un provvedimento che prevede un incremento per rinnovo pari all'8,6% nell'ambito del passaggio da ...

AGCM : illecito concorrenziale per Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb : AGCM, nel bollettino del 26 marzo 2018, comunica che le compagnie telefoniche Tim, Wind Tre, Fastweb e Vodafone, hanno concordato un fronte comune per contrastare la decisione di AGCOM sull’illiceità della fatturazione quadrisettimanale. Lo scambio di comunicazioni avvenuto anche nelle sedi di ASSTEL oltre che tramite scambio di e-mail contrasta con le norme sulla concorrenza e l’Autorità Garante ha intimato il blocco del famoso ...

Rimodulazioni Vodafone - Wind Tre - Tim : che confusione tra mobile e fisso : Le Rimodulazioni Vodafone, Tim e Wind Tre stanno mandando in confusione le persone, anche chi dovrebbe informare. L’Antitrust ha bloccato sul nascere l’aumento di quel famoso 8,6 per cento che le compagnie telefoniche hanno imposto con il passaggio alla fatturazione quadrisettimanale. Per ora le tariffe non subiranno aumenti, almeno quelle mobile, diverso discorso per il fisso. Rimodulazioni Vodafone, Tim, Wind: che confusione Il 7 ...

Wind Tre applica in anticipo le disposizioni europee sulla privacy - Tre rinnova Grande Cinema 3 : Con due mesi di anticipo rispetto alle nuove disposizioni europee in materia di privacy, Wind Tre annuncia di aver già ottemperato alle leggi e di essersi adeguata alle nuove normative. L'articolo Wind Tre applica in anticipo le disposizioni europee sulla privacy, Tre rinnova Grande Cinema 3 proviene da TuttoAndroid.

Già in difesa dei clienti Iliad Italia : AD Benedetto Levi accusa TIM - Vodafone - Wind - Tre e Fastweb apertamente : La strategia per il lancio di Iliad Italia sarà anche quella di ergersi ad operatore paladino dei diritti dei clienti contro i concorrenti TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che hanno ordito per troppo tempo alle spalle degli Italiani appunto. Non è la trama di un nuovo film ma piuttosto il clima teso che si evince anche dall'ultimo tweet pubblicato dall'AD Benedetto Levi attraverso il suo canale Twitter apopunto da poco inaugurato. Il ...

Wind All Inclusive Plus potrebbe tentarvi domani con minuti - SMS e 15 GB a 12 euro : domani, 27 marzo, Wind dovrebbe proporre l'offerta Wind All Inclusive Plus, che comprende 1000 minuti, 500 SMS e 15 GB di Internet in 4G a 12 euro al mese. Ecco tutti i dettagli in nostro possesso. L'articolo Wind All Inclusive Plus potrebbe tentarvi domani con minuti, SMS e 15 GB a 12 euro proviene da TuttoAndroid.

Windtalkers - Rai Movie/ Nel cast Nicolas Cage e Adam Beach : info streaming e trama (oggi - 24 marzo 2018) : Windtalkers, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Adam Beach e Christian Slater, alla regia John Woo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Qualcomm vuole convincervi a comprare un PC Windows 10 on ARM con tre nuovi spot : La piattaforma Windows 10 on ARM è appena approdata sul mercato dei PC, nello specifico 2-in-1, portando indubbiamente un qualcosa di nuovo e molto interessante. Qualcomm, con non uno, non due ma ben tre video spot pubblicati sul proprio canale Youtube, vuole convincere gli utenti ad acquistare i nuovi dispositivi WOA con a bordo il processore Snapdragon 835. Nei filmati, l’azienda mette a confronto un 2-in-1 Windows 10 on ARM e un altro ...

Wind Tre - il concerto di Kruder & Dorfmeister domani a Bologna : ... daranno vita a un evento di anteprima di 'Bologna Estate', programmazione estiva promossa dal Comune di Bologna, manifestazione caratterizzata da un alto livello qualitativo degli spettacoli. L'...

Polemiche sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Tre modi per ricevere Huawei P20 Lite tramite promozioni Wind dal 21 marzo : Ancora non c'è stata la sua presentazione ufficiale, ma ormai sappiamo così tante cose su Huawei P20 Lite che a partire da oggi 21 marzo possiamo prendere in esame le promozioni Wind per acquistarlo in anteprima assoluta. Inutile dire che il costo totale dello smartphone, a prescindere dalla soluzione scelta, sarà uguale al prezzo di listino pari a 369 euro in questa fase. Un po' come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con le prime ...

TRE COLPO A TIM - VODAFONE E Wind/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank : Tre COLPO a Tim, VODAFONE e WIND: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 [AGG.1 Chrome Canary] : [Aggiornamento 18/03/2018] La possibilità di attivare le notifiche native di Windows 10 è stata abilitata in Chrome Canary. Google effettuerà dunque alcuni test e quando il tutto sarà stabile e privo di problemi verrà rilasciato al pubblico. Articolo originale, Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente ...