WhatsApp vs Chatwatch Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi

Occhio a Chatwatch - l’app che spia cosa fai su WhatsApp : (Foto: Chatwatch) Era ottobre dell’anno scorso quando parlavamo dell’esperimento dello sviluppatore Robert Heaton, che in poche linee di codice aveva messo in piedi un sistema per tenere sotto controllo le abitudini di connessione dei suoi contatti di WhatsApp, per scoprire quando accedevano alla piattaforma di messaggistica e in una certa misura perfino quando andavano a dormire. Non c’è voluto molto prima che l’idea ...