Westworld 2 | la resa dei conti è arrivata

gqitalia

: La resa dei conti sta per iniziare: seguirete anche questa seconda stagione? - spaziogames : La resa dei conti sta per iniziare: seguirete anche questa seconda stagione? - GianlucaOdinson : La resa dei conti nell'intenso trailer di Westworld 2 - UniMoviesBlog : La resa dei conti nell'intenso #trailer di #Westworld 2 -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Ladei”, dice Dolores nel nuovo trailer della seconda stagione di. Sulle note di una versione orchestrale e particolarmente suggestiva di Heart shaped box dei Nirvana a opera del compositore della serie Ramin Djawad, assistiamo al cambiamento radicale di, ora nel caos perché gli androidi ne stanno prendendo il controllo. A guidare la furia vendicativa c’è Dolores (Evan Rachel Wood) che si contrappone a Bernard Lowe (Jeffrey Wright), il (robot) programmatore del parco ormai spaventato dalle creature da lui stesso create. “Noi o loro”, dice Dolores, in una formula che condensa la drammaticità di una guerra che non prevede una conclusione pacifica o per accordi. Dal trailer si intuiscono nuovi dettagli suche effettivamente è stato costruito su un’isola e sullo Shogunworld, un nuovo parco ispirato al ...