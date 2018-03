Voto | la strada è sbarrata Berlusconi | per Forza Italia tratto io

“Da Di Maio solo spocchia”. Ma la Lega lascia aperta la strada a un possibile patto dopo il Voto : «solo fantasia». Matteo Salvini liquida in maniera un po’ troppo sbrigativa l’ipotesi di un avvicinamento futuro al M5S. Non può dire altro a 38 giorni dal voto. Sta chiudendo le liste elettorali e concordando faticosamente le candidature nei collegi uninominali con Berlusconi e Meloni. In un centrodestra in pieno assetto elettorale può distinguers...