Volley | UFFICIALE | Wilfredo Leon non rinnova con lo Zenit Kazan Il cubano sbarca a

(Di venerdì 30 marzo 2018)ha ufficializzato il suo addio allo. Lo schiacciatore, ritenuto uno dei più forti giocatori al mondo, ha comunicato attraverso i suoi profili social che non giocherà più con la casacca dello squadrone russo con cui ha vinto tutto. Il 24enne caraibico, naturalizzato polacco in seguito al matrimonio, è pronto per spostarsi: ormai è quasi certo che sbarcherà in Italia e vestirà la maglia di Perugia. Manca soltanto l’ufficialità ma ormai sembra cosa fatta, i Block Devils potranno contare sulle prestazioni diche vuole dominare anche in SuperLega. Ivan Zaytsev rimarrà per fargli da spalla oppure lo Zar accetterà altre offerte per ricoprire il ruolo di opposto a lui più gradito? Intanto queste le dichiarazioni diil cui ingaggio ammonta attorno al milione di euro. “Vi informo ufficialmente che non rinnoverò il mio contratto con ...