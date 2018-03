Volley | A2 Maschile | Play Off e Play Out si giocano nel week end di Pasqua

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off : successi per Gioia Del Colle e Spoleto : ROMA- In Gara 1 dei due preliminari di A2 Maschile, che decreteranno le due squadre che entreranno nel tabellone principale dei Play Off, vittorie per Gioiella Micromilk Gioia Del Colle e Monini ...

Volley : A2 Maschile - Play Off e Play Out - mercoledì Gara 1 dei preliminari : ROMA -I Play Off Promozione ed i Play Out per evitare la serie B avranno un gustoso prologo mercoledì 28 marzo alle 20.30 con Gara 1 le sfide che porteranno due squadre ad entrare nel tabellone.

Volley : A2 Maschile - domenica si chiude la fase a Pool : ROMA -domenica 25 marzo, in contemporanea su tutti i campi, si gioca l'ultima giornata della fase a Pool della Serie A2 UnipolSai, prima dei Play Off e Play Out. Già molte situazioni sono definite, ma ...

Diretta/ Ankara Ravenna (1-3 G) streaming e risultato live : Bunge in finale! (Challenge Cup - Volley maschile) : Diretta Ankara Ravenna, info streaming video e tv: orario e risultato live. Missione impossibile per la Bunge che, nella semifinale di Challenge Cup, deve ribaltare lo 0-3 dell'andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Perugia Ankara/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Champions League - Volley maschile) : diretta Perugia Halkbank Ankara, streaming video e tv: orario e risultato live. Quasi una formalità per la Sir Colussi in Champions League dopo il 3-0 esterno nella sfida di andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Trento Chaumont/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Champions League Volley maschile) : diretta Trento Chaumont, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per il ritorno del primo turno nei Playoff 12 della Champions League di volley maschile(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Ankara Verona/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Cev Cup - Volley maschile) : diretta Ankara Verona, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di ritorno in Cev Cup. La Blu volley ha perso 3-1 all'andata e rincorre lo Ziraat Bankasi(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:03:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - Pool A - Brescia espugna Grottazzolina e consolida il sesto posto : Grottazzolina , FERMO, - Brescia , ormai certa della sesta posizione grazie alla vittoria raggiunta solo al tie-break da Spoleto ai danni di Roma, si presenta a Grottazzolina con Alberto Cisolla a ...

Volley : A2 Maschile - Roma anticipa con Spoleto e può chiudere i conti : Roma - Nel week end va in scena la terza e penultima giornata della fase a Pool della Serie A2 UnipolSai. Sebbene molte situazioni siano ancora aperte, il turno alle porte potrebbe già emettere ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Ortona espugna il PalaJacazzi : IL TABELLINO- SIGMA AVERSA - SIECO SERVICE Ortona 2-3 , 25-27, 18-25, 25-20, 25-14, 10-15, SIGMA AVERSA: Pinelli 2, Libraro 13, Giacobelli 10, Santangelo 28, Simeonov 14, Vigil Gonzalez 13, Marra , L, ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Aversa-Ortona recuperano il match della 1a di ritorno : AVERSA , CASERTA, - Sigma Aversa e Sieco Service Ortona, domani sera alle 20.30, tornano in campo al Palajacazzi per giocare la partita, della 1a giornata del girone di ritorno della Pool B , rinviata ...

Volley Maschile - play off : Trento e Modena col batticuore - Perugia soffre Video : I play-off di Superlega maschile di Volley sono partiti nel segno di Osmany Juantorena. Il trentaduenne cubano ha trascinato i campioni d'Italia della Lube Volley Civitanova al successo con la consueta prova da leader, oltre che per i dodici punti messi a segno. Piacenza ha cercato di tenersi aggrappata alla partita nei primi due parziali, prima di cedere di schianto nel terzo set 25-21, 25-20, 25-14. Il match di ritorno è in programma domenica ...

Volley : A2 Maschile - nel week end va in scena la 2a di ritorno : ROMA -Nel week end va in scena la seconda giornata di ritorno nelle tre Pool nelle quali sono suddivise le formazioni di A2 Maschile. Il turno sarà di fondamentale importanza per delineare le ...