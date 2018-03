Volley | A2 Femminile | a Pasquetta Cuneo rischia il primato a Mondovì

Volley : A1 Femminile - Scandicci-Conegliano da il via alle semifinali Play Off : ... 4, Unet E-Work Busto Arsizio , 2, Savino Del Bene Scandicci - , 3, Imoco Volley Conegliano PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE semifinali- Sabato 31 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Savino ...

Volley - Il tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti in Puglia. Il week end di Coppa. : ... ore 17.00, COVEME VIP SAL LAZZARO - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO , ore 20.00, Sabato 31 Marzo - Finali FINALE 3/4 POSTO , ore 16.00, FINALISSIMA , ore 19.00, PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING: https://...

Volley serie C femminile - il Rubicone riprende subito la strada della vittoria : Dopo il secco stop subito nel derby, la formazione femminile del Rubicone In Volley riprende subito la strada della vittoria e con un secco 3-0 si sbarazzano in versione casalinga delle forlivesi ...

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 Tabellone - calendario - date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Scandicci-Conegliano : Una partita per turno sarà trasmessa su RaiSport, l'altra in streaming sul canale della Lega. Playoff Scudetto Semifinali: [1] Novara vs [4] Busto Arsizio [2] Scandicci vs [3] Conegliano GARA1: ...

Volley Femminile - Playoff Scudetto 2018 : Busto Arsizio ultima semifinalista - Monza si arrende in gara3 : Busto Arsizio si qualifica alle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Monza per 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) nella gara3 dei quarti e hanno così chiuso i conti di fronte al proprio pubblico guadagnandosi la serie contro Novara. Le ragazze di coach Mencarelli, dopo aver perso la gara1 al PalaYamamay, sono state brave a reagire con le brianzole che erano alla loro prima presenza in post-season e che non sono ...

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 – Tabellone - calendario - date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Scandicci-Conegliano : Si è definito il Tabellone delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara sfiderà Busto Arsizio mentre Scandicci se la dovrà vedere con Conegliano. Le Campionesse d’Italia partiranno favorite contro le Farfalle, big match tra le toscane che cercano l’impresa e le Pantere che vogliono tornare a giocare una finale. Si giocherà al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre). Si giocherà dal 31 marzo ...

Volley Femminile - Playoff Scudetto 2018 : Busto Arsizio-Monza - la bella decisiva. Chi volerà in semifinale? : Questa sera (ore 20.30) Busto Arsizio e Monza si sfideranno per l’ultimo posto nelle semifinali Scudetto di Volley femminile. Al PalaYamay andrà in scena la bella decisiva dei quarti di finale dei Playoff: testa a testa per proseguire la propria corsa verso il tricolore. La vincente se la dovrà vedere contro Novara, Campionesse d’Italia che hanno già eliminato Firenze mentre l’altra semifinale sarà tra Scandicci e ...

Volley : A1 Femminile - Quarti Play Off - Busto-Monza alla resa dei conti : Il terzo capitolo del duello - in diretta alle 20.30 su Rai Sport + HD , canale 58 del digitale terrestre, - si disputerà al PalaYamamay, in casa delle farfalle di Marco Mencarelli. Non che il ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : chi giocherà? Modena si ritira - crisi Pesaro - Bergamo salva. Torna il Club Italia? : Chi giocherà nella prossima Serie A1 di Volley femminile? Modena ha annunciato che non si iscriverà, Pesaro ha dato un grido di allarme e rischia di rimanere fuori se non avrà il budget. Fortunatamente Bergamo è stata salvata dopo l’addio della Foppapedretti e prosegue la propria storia gloriosa fatta di grandi successi in 25 anni. Al momento dunque soltanto 11 squadre sono certe di partecipare alla Serie A1 2018-2019: Novara, Scandicci, ...

Volley Femminile - Bergamo è salva! La Zanetti Formaggi subentra a Foppapedretti - si giocherà in Serie A1 : Bergamo Volley è salva! Lo storico club orobico, che ha segnato la storia della pallavolo italiana negli ultimi 25 anni, si iscriverà alla prossima Serie A1 con Zanetti Formaggi nelle vesti di sponsor. La Foppapedretti aveva infatti mollato e si temeva che nessuno riuscisse a subentrare, ma la lieta notizia di oggi ha sciolto tutti i dubbi. La vecchia proprietà e i nuovi investitori si sono incontrati e hanno siglato l’accordo. La nota ...

Volley Femminile - Pesaro a rischio : “Senza budget non ci iscriviamo alla prossima Serie A1” : La Mycicero Pesaro rischia di non iscriversi alla prossima Serie A1 di Volley femminile. La società, tornata nel massimo campionato italiano e capace di disputare i quarti di finale dei playoff scudetto, ha annunciato che la situazione economica non è delle migliori e che se non ci dovessero essere le coperture del budget si deciderà di rimanere fuori dal grande giro. Questo il comunicato stampa: La società Volley Pesaro vuole ringraziare ...

Volley Femminile - Modena non si iscrive alla prossima Serie A1 : “La nostra avventura si conclude qui”. Ultimo decennio di trionfi : La Liu Jo Nordmeccanica Modena non si iscriverà alla prossima Serie A1 di Volley femminile. L’avventura del club emiliano nella grande pallavolo italiana si conclude dopo un decennio di grandi risultati: il doppio scudetto nel 2013-2014 (quando si giocava con il nome di Piacenza) e la Supercoppa Italiana 2015 sono i maggiori traguardi, per due volte è arrivata anche la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League. ...

Volley Femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara2 : le migliori italiane. Egonu stratosferica - Folie granitica - Bosetti garanzia : Nel weekend si sono disputate le gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sul campo di Firenze che vale la semifinale. L’opposto delle Campionesse d’Italia mette a segno 34 punti (49% in attacco, 2 aces): schiaccia come ...