Volkswagen ha un nuovo problema | trovare parcheggio per 500 mila auto

Volkswagen - A New York con un nuovo pick-up : La Volkswagen potrebbe lanciare un nuovo pick-up creato appositamente per il mercato americano. Oltre alla versione più sportiva della Atlas, infatti, la Casa tedesca potrebbe svelare al Salone di New York una tanto inedita quanto inattesa concept con cassone posteriore.Base modulare. Secondo le prime voci di corridoio il pick-up sarà basato sulla piattaforma modulare Mqb e non disporrà, come alcune concorrenti, di un telaio a longheroni. ...