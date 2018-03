“Voi… ipocriti!” Frizzi | la condanna della giornalista Polemiche a non finire dopo i

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 marzo 2018) I funerali, lo strazio di Carlotta Mantovan, la moglie che fino all’ultimo gli è stata accanto, e l’affetto di tante persone comuni che gli hanno voluto rendere omaggio. Prima nella camera ardente di Via Mazzini, poi nella chiesa degli artisti in una Piazza del Popolo gremita. Tutto perché Fabrizioera uno di loro, uno come loro. ‘Fabrizio era una persona ambiziosa, ma umanamente ambiziosa, che è una cosa molto rara. L’ambizione porta al potere, a gestirla male. Lui invece aveva una grande leggerezza, una grande umanità. È un vero peccato che se ne sia andato così presto”, era stato il ricordo commosso di Alessandro Haber tra i primi a rendere omaggio al conduttore. ”Era una persona che mi piaceva tanto – aveva aggiunto l’attore – Lo guardavo e non era mai disturbante, mai sgomitante. Era una persona molto intelligente che è riuscita a ...