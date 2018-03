Vitiligine | cause e alimentazione consigliata per combatterla

meteoweb.eu

Laè una patologia cutanea più diffusa di quanto si pendsi , che si manifesta con lo sviluppo di macchie bianche sulla pelle. Il suo nome scientifico è leucodermia, una malattia cronica che colpisce allo stesso modo anziani e bambini di ogni età. Ledella patologia ancora non sono del tutto chiare, però i fattori che potrebbero provocarla sono: fattori erreditari, stress e depressione, cambiamenti ormonali, traumi o ferite, morbo di addison, anemia o problemi di ipertiroidismo. La causa più comine sembra essere il malfunzionamento del sistema immunitario. Lagenera un disordine della pigmentazione in cui i melanociti, le cellule che formano il pigmento della pelle, vengono distrutti. Quando ciò avviene, sulla pelle compaiono macchie bianche in diverse parti del corpo come unghie, occhi, genitali, mani, viso e collo. Anche se emotivamente la malattia genera ...