Vitalizi | ecco perché il nuovo assetto degli uffici di presidenza può essere decisivo per

(Di venerdì 30 marzo 2018) Adesso la Casta trema. E non solo quellaex parlamentari.oltre all’annunciato taglio deianche i super stipendialti dirigenti di Camera e Senato non sono più al sicuro. E’ l’effetto del ribaltamentoequilibri neglididi Montecitorio e Palazzo Madama. Dove il Movimento 5 Stelle, da sparuta minoranza della passata legislatura, diventa ora maggioranza relativa molto vicina a quella assoluta. Da uno a sei componenti su sedici membri nel Consiglio didel Senato. Da tre (due dopo la sospensione di Claudia Mannino nel 2017) a sette nell’o didella Camera, dove alle 16 caselle riempite oggi se ne aggiungerà una 17esima per allargare la rappresentanza al Gruppo Misto. Per ora un piano d’azione definito ancora non c’è. Di sicuro, come preannunciato dal capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, “per i...