Vita in classe | supplente disabile forse legata e presa a calci dal ' branco'

Brescia - i cacciatori inVitati in classe a fare da “maestri”. Animalisti : “Progetto sponsorizzato da industria delle armi” : I cacciatori salgono in cattedra a Gardone Valtrompia in provincia di Brescia. Nella scuola primaria diretta da Paolo Taddei, chi imbraccia le armi e uccide gli animali non è più il “cattivo” delle favole, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve. A provare a cambiare l’immagine che molti bambini hanno di chi caccia gli animali è il Consorzio armaioli italiani che ha proposto alla scuola il progetto approvato dal consiglio d’istituto. A fare da ...

Novità RC Auto : benefici classe di merito estesi anche alle coppie di fatto : Il settore RC Auto è in fermento e tante sono le Novità in arrivo in questo 2018 appena iniziato. Diverse

Jovanotti a 90 Special imita Eros Ramazzotti in Cose della Vita ed è un Asso in Classe di Ferro (video) : Un imitatore d'eccezione: Jovanotti a 90 Special esordisce con l'imitazione di Eros Ramazzotti, con il quale ha voluto dare il suo personale contributo al ricordo della celebre decade nella quale ha raggiunto l'apice del successo. Nel suo contributo, anche una breve incursione nel repertorio di Luciano Ligabue per cantare Certe Notti, con la collaborazione di tutto il pubblico in studio che ha seguito con attenzione il suo collegamento da ...