Virtus Divino Amore calcio | Biancolillo | finale possibile

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma – La Prima categoria dellacontinua a sperare. Nella semid’andata di Coppa Lazio sul campo della Nuova Pescia Romana, seconda della classe del girone A, la squadra di mister Di Marco ha ceduto per 2-1. “Avremmo meritato anche il pareggio per quanto prodotto in campo – dice il centrocampista classe 1998 Matteo–. Già nel primo tempo c’era stato un salvataggio sulla linea sul tentativo di Francesco D’Auria. Poi abbiamo colpito anche un palo con Addi e creato altre opportunità”. “Abbiamo subito il gol dello 0-1 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Alla stessa maniera è arrivato il raddoppio dei padroni di casa a cinque minuti dal termine della gara, ma per fortuna siamo riusciti ad accorciare le distanze. Nel ritorno del prossimo 11 aprile abbiamo tutte le possibilità di conquistare lae poi giocarcela anche ...