Violentò una ragazza di 17 anni in un vagone del treno - arrestato 25enne marocchino. Un prete lo difese : "Non provo pietà per lei" : In manette. Gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato Dhabi Amine, 25enne marocchino, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una minorenne. L'episodio...