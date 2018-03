Violentò 17enne in treno | arrestato

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Bologna, 30 mar. (AdnKronos) ‘ – La squadra mobile di Bologna ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Bologna, Alberto Gamberini, su richiesta del sostituto procuratore Roberto Ceroni, nei confronti di un 25enne originario del Marocco, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una ragazza bolognese.Era la mattina del 3 novembre dello scorso anno quando la giovane, di appena 17 anni, si è presentata in ospedale raccontando di essere stata violentata la notte precedente all’interno di un vagone fermo alla stazione centrale.Le indagini avviate dalla squadra mobile di Bologna hanno consentito di appurare che la ragazza la sera precedente, mentre si trovava in piazza Aldrovandi in compagnia di suoi amici, era stata avvicinata da due uomini di origine maghrebina, tra i quali vi era il 25enne, che ...