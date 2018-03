Violentò 17enne in treno : arrestato : Bologna, 30 mar. (AdnKronos) – - La squadra mobile di Bologna ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Bologna, Alberto Gamberini, su richiesta del sostituto procuratore Roberto Ceroni, nei confronti di un 25enne originario del Marocco, ritenuto

Bologna - Violentò 17enne sul vagone di un treno : 25enne arrestato : Un uomo di 25 anni, Dhabi Amine, magrebino regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bologna per abusi sessuali su una 17enne, violentata sul vagone di un treno nella Stazione centrale. L'episodio risale a novembre quando la ragazza fu avvicinata da due magrebini, uno dei quali era Amine. Il 25enne le sottrasse il cellulare e, con la scusa di recuperarlo, la convinse a seguirlo in stazione.