Video Carpi-Ternana 2-1 | highlights e gol della partita Serie B 33^ giornata

Diretta/ Carpi-Ternana (risultato live 1-0) streaming Video e tv : Melchiorri sblocca la contesa! : Diretta Carpi Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima chiamata per play off e salvezza per i due club?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:42:00 GMT)

Video/ Palermo Carpi (4-0) : highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Palermo Carpi (4-0): highlights e gol della partita del Renzo Barbera. Coronado show: la tripletta del trequartista e la rete di La Gumina lanciano i rosanero contro gli emiliani(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:00:00 GMT)

DIRETTA / Palermo Carpi (risultato live 2-0) streaming Video e tv : Coronado concede il bis! : DIRETTA Palermo Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Barbera si affrontano due squadre che non perdono da quattro partite in Serie B(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Video/ Carpi Pro Vercelli (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Carpi Pro Vercelli (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie B. Ai falconi basta la doppietta di Melchiorri. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Carpi Pro Vercelli - risultato finale 2-0 - streaming Video e tv : Melchiorri decide la sfida del Cabassi : Diretta Carpi-Pro Vercelli, info streaming video e tv: al Cabassi è in programma il monday night della 31giornata di Serie B 2017-18.

